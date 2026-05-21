Departamento de Justicia advierte a estados sobre placas encubiertas para el ICE

El Departamento de Justicia advirtió que podría demandar a cuatro estados gobernados por demócratas por negarse a emitir placas encubiertas para agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), abriendo un nuevo conflicto legal en materia de inmigración y competencias entre el gobierno federal y los estados.

La controversia se centra en si estas jurisdicciones simplemente están evitando colaborar con la aplicación de leyes de inmigración civil o si, por el contrario, están interfiriendo con la capacidad del gobierno federal para ejecutar sus funciones.

Advertencia por posible violación constitucional

El fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett Shumate, envió cartas el 12 de mayo a los gobernadores de Maine, Massachusetts, Washington y Oregón, acusándolos de violar la cláusula de supremacía de la Constitución.

Según Shumate, la negativa a proporcionar placas que oculten la identidad de agentes federales constituye una discriminación contra el gobierno federal, especialmente porque, según señaló, estas matrículas sí son otorgadas a agencias estatales y locales en situaciones similares.

En su comunicación dirigida a la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, el funcionario afirmó que la negativa “infringe directamente la cláusula de supremacía” al impedir el acceso equitativo a este tipo de recursos operativos.

Estados defienden su postura y cuestionan el uso del ICE

Desde Massachusetts, un portavoz del gobernador aseguró que el estado sí emite placas encubiertas a agencias federales cuando se trata de investigaciones criminales, pero no en casos de inmigración civil.

El funcionario sostuvo además que las placas estándar que se entregan al ICE ya no revelan la identidad de los agentes, sino únicamente la titularidad del vehículo. También argumentó que las agencias estatales y locales enfrentan las mismas restricciones cuando se trata de investigaciones civiles.

En esa línea, la oficina del gobernador afirmó que el estado “no permitirá que recursos estatales se utilicen para operaciones encubiertas del ICE” y cuestionó que la agencia federal no brinde suficiente transparencia sobre sus detenciones.

Denuncias sobre aumento de amenazas contra agentes federales

El ICE reportó en enero pasado un incremento del 8,000% en amenazas de muerte contra sus agentes y sus familias, un dato que ha sido citado en el debate sobre la necesidad de proteger su identidad operativa.

Argumentos legales y división entre expertos

El investigador jurídico sénior de la Heritage Foundation, Charles “Cully” Stimson, señaló que los estados están adoptando una postura riesgosa al negarse a colaborar, aunque cuestionó que el argumento del Departamento de Justicia sea jurídicamente tan sólido como sostiene.

Stimson afirmó que la clave del caso será demostrar que existe un conflicto real entre la normativa estatal y la ley federal, y no simplemente una negativa a cooperar con el ICE.

Por su parte, Tony Pham, exdirector del ICE, respaldó la postura del Departamento de Justicia al considerar que la cláusula de supremacía prohíbe a los estados discriminar contra operaciones federales autorizadas por el Congreso.

Desde una perspectiva más crítica, Rafael Mangual, del Manhattan Institute, advirtió que limitar la identificación de vehículos del ICE podría aumentar los riesgos de seguridad para los agentes en el terreno.

En contraste, Mike Fox, del Instituto Cato, consideró que ninguno de los bandos tiene un argumento completamente sólido y señaló que la emisión de placas depende directamente de los estados, lo que complica la interpretación constitucional del caso.

Un conflicto abierto entre estados y gobierno federal

Mientras algunos estados han limitado la entrega de placas encubiertas a operaciones de inmigración, otros han suspendido de forma más amplia su emisión a agencias federales.

Las oficinas de los gobernadores de Oregón, Maine y Washington no respondieron a solicitudes de comentarios, mientras el Departamento de Justicia evalúa posibles acciones legales bajo la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

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