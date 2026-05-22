Lanzaron gas lacrimógeno durante concierto de Ricky Martin en Montenegro

El concierto del cantante Ricky Martin en Montenegro fue interrumpido luego de que una persona arrojó una bomba lacrimógena al escenario.

El concierto se celebró el jueves en Podgorica, Montenegro, donde el artista puertorriqueño inauguró la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”. El show se realizó en el marco de las celebraciones por los 20 años de la independencia de Montenegro.

De acuerdo con un comunicado de Róndine Alcalá, publicista del intérprete boricua, Ricky Martin fue evacuado rápidamente del escenario y se procedió también con la evacuación de las personas que se encontraban entre el público. La evacuación del público se realizó con el apoyo de personal de seguridad y autoridades locales.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live – una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”.

Luego de que el equipo de seguridad y las autoridades lograron contener el incidente y garantizar la seguridad, el cantante regresó al escenario para continuar con el show. CNN indica que varios integrantes del equipo del cantante recomendaron no continuar con el show como medida de seguridad. Sin embargo, el intérprete de “Una mordidita” insistió en continuar con el show para cumplir con el compromiso que tenía con sus fans que asistieron al concierto.

“Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, dice el comunicado.

Alcalá señaló que el incidente no dejó ninguna persona lesionada y que el cantante continuará con su gira de acuerdo con lo previsto. “El artista continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto”.

Hasta el momento, el intérprete boricua no se ha pronunciado con respecto al incidente ni tampoco se sabe si la persona que arrojó el gas lacrimógeno fue detenida por las autoridades.

Ricky Martin tiene conciertos previstos en varias ciudades de Europa. El 19 de junio se presentará en Pula, Croacia, el 21 de junio actuará en San Benedetto del Tronto, Italia. El 24 de junio se presentará Pully, Suiza. El artista finalizará el mes con un concierto el 27 de junio en Oberhausen, Alemania y el 29 de junio cantará en Praga, República Checa.

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