Madre de Matthew Perry responsabiliza a exasistente en la muerte de su hijo

Suzanne Morrison, madre del fallecido actor Matthew Perry, responsabilizó al exasistente del actor, Kenneth Iwamasa, de facilitar la adicción que llevó a la muerte de su hijo en 2023.

En una declaración, la madre de la fallecida estrella de “Friends” aseguró que Iwamasa tiene responsabilidad en la muerte de su hijo. “Su responsabilidad principal era asegurarse de que Matthew siguiera siendo lo que quería ser: libre de drogas. Pero en lugar de proteger a Matthew, ayudó y encubrió el consumo ilegal de drogas, organizó primero una fuente de suministro y luego otra”, escribió Morrison.

Iwamasa fue señalado por el Departamento de Justicia de conspirar con Jasveen Sangha, también conocida como la “Reina de la ketamina”; Erik Fleming y el médico Salvador Plasencia.

Perry atravesaba un complejo cuadro de ansiedad y depresión, por lo que comenzó a recibir un tratamiento de infusiones de ketamina a la cual desarrolló una fuerte adicción.

Los involucrados en el caso suministraron de manera ilegal la droga que contribuyó a la muerte por sobredosis de Perry el 28 de octubre de 2023. Iwamasa trabajaba como asistente de Perry y admitió que inyectó repetidamente ketamina al actor sin formación médica, incluida la administración de múltiples inyecciones el día de su fallecimiento. Iwamasa se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

El próximo 27 de mayo se conocerá la condena del ex asistente de Matthew Perry. Suzanne Morrison escribió una carta de impacto de la víctima obtenida por NBC News. En un emotivo fragmento de la carta, la madre del actor describió el momento posterior a su muerte.

“Era, pese a todo lo que atravesamos, mi corazón y mi alma. Y luego, una noche, era solo un cuerpo, tendido casi desnudo sobre el césped frío y húmedo del patio trasero de su casa. Helicópteros sobrevolaban, ansiosos por ver a mi pequeño muerto —una imagen que pudieran mostrar al mundo entero— mientras yo estaba en la calle, con frío, suplicando una manta para cubrirlo. Imposible, por supuesto”, escribió.

Morrison aseguró que su hijo luchó “la mitad de su vida” contra las adicciones. “Luchó y fracasó, y volvió para luchar de nuevo”, escribió. Asimismo, acusó a Iwamasa de facilitar el consumo de drogas de Perry a pesar de que la familia le tenía confianza y consideraban que comprendía su lucha contra las adicciones.

“Le inyectó las drogas en el cuerpo a Matthew, aunque no estaba en absoluto capacitado. Lo hizo aunque cualquiera podía ver lo peligrosamente evidente que era. Y lo hizo una y otra vez. Confiamos en un hombre sin conciencia y mi hijo pagó las consecuencias”, sentenció en la carta.

Cinco personas estuvieron involucradas en la muerte de Perry. Jasveen Sangha fue la proveedora de drogas y condenada a 15 años de prisión por tres cargos de distribución de ketamina, uno de distribución con resultado de muerte y uno por utilizar su domicilio para la distribución de sustancias.

Erik Fleming fue condenado a dos años de prisión y tres años de libertad condicional mientras que el doctor Salvador Plasencia, quien proveyó ketamina a Perry, recibió dos años y medio de cárcel, dos años de libertad condicional y una multa de 5.600 dólares. Asimismo el doctor Mark Chavez, quien entregó las dosis de ketamina a Plasencia, fue sentenciado a ocho meses de confinamiento domiciliario y tres años de libertad vigilada.

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