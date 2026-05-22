Nissin Foods reinventa la paella española en formato express: lista en 5 minutos

La compañía japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantáneo, le dio un giro a la icónica paella española con un lanzamiento express que puede estar listo en cinco minutos.

Se trata de la más reciente innovación alimentaria de la compañía creadora de marcas como Cup Noodle. Su nueva propuesta ofrece «disfrutar del sabor de España en tan solo 5 minutos añadiendo agua caliente», con un plato de marisco vendido en uno de sus icónicos vasos de fideos instantáneos.

El nuevo producto de Nissin Foods permite cocinar un sabroso caldo de marisco que le otorga un «sabor intenso y profundo», coronado con gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo «para un acabado vibrante y colorido».

La paella instantánea fue lanzada en supermercados y tiendas en todo Japón; sin embargo, no es un producto de exportación, por lo que no llegará a España.

El sabor de España en un vaso

El icónico envase de Nissin Foods se adapta a la cocina española con su nueva versión de paella de marisco de cinco minutos, dirigida al público de las oficinas niponas. Crédito: EFE | Cortesía

La idea de crear una paella instantánea —al igual que otros platos foráneos creados para su serie World Food Trucks— nace del afán de poner a disposición de los ajetreados consumidores comida auténtica internacional «sin viajar al extranjero ni comer fuera», según afirmó un portavoz de Nissin Foods a la agencia EFE.

Esta paella express llegó al mercado japonés para convertirse en una opción popular para el almuerzo, especialmente entre oficinistas que buscan comida rápida y práctica.

Nissin Foods comercializó la paella (y anteriormente el guiso taiwanés Lu rou fan) porque España y Taiwán «son destinos turísticos populares para los japoneses y son platos representativos que disfrutan personas de todas las edades».

El producto llegó a los supermercados de Japón tras varios intentos para replicar el sabor de este plato, tradicionalmente tan laborioso y que requiere de cocción a fuego lento.

El portavoz de la marca destaca que consiguieron “un sabor que recuerda a la auténtica cocina española”.

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