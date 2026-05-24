Fátima Bosch sobre el estilista que presuntamente agredió a la miss venezolana: “No es mi maquillista”

Hace un par de días surgió una gran polémica en Cannes, Francia, donde el reconocido estilista entre las reinas de belleza, Giovanni Laguna, presuntamente agredió a la miss Venezuela Global 2025, Andrea Del Val, y luego de ser consultada sobre el tema, la actual miss Universo, Fátima Bosch, negó cualquier tipo de vínculo con el venezolano.

La mexicana fue consultada este sábado, debido a que muchos medios aseguraban que Laguna era su estilista personal, estando errados de acuerdo a lo expresado por la reina del universo.

Fátima Bosch niega algún posible vínculo con Giovanni Laguna

Fátima estaba aterrizando en el aeropuerto de Ciudad de México en horas tempranas y, ante la interrogante de los periodistas sobre su opinión de los hechos acontecidos en Cannes, dejó un primer punto claro: “Primero que nada, él (Giovanni Laguna) no es mi maquillista“.

Para posteriormente desprenderse de cualquier tipo de comentario o pregunta relacionada con el delicado tema. “Yo sigo un protocolo en el que Miss Universo asigna un estilista y peinador en el país que vayamos. En este caso, en Cannes lo asignaron (a Giovanni). Yo no lo conocía antes“.

La Miss Universo fue vinculada como clienta del estilista venezolano tras ser maquillada por él en Cannes. No obstante, aclaró esa situación: “Él (Giovanni) es el estilista oficial de las misses Venezuela y yo soy muy profesional. Esta vez me tocó trabajar con él, pero no tengo nada que ver en esas polémicas que no me corresponden”.

¿Qué pasó con el estilista Giovanni Laguna y la miss Venezuela Global 2025, Andrea Del Val?

Este miércoles, Andrea Del Val compartió un sensible video en el que luce con su cara ensangrentada producto de una agresión de Laguna, según su versión, y a su vez, también un fragmento en el que se evidencia al estilista con un zapato en la mano, que pretendía arrojárselo.

Eso llevó a la detención de Giovanni en Cannes, pero a las horas fue dado en libertad y grabó un video en el cual se defendió por lo ocurrido. “Yo fui puesto en libertad gracias a Dios y a mi versión“. Más adelante, en el mismo video, explica que la herida fue realizada por una lámpara con la cual él se tropezó cuando se acercaba a ella para quitarle el teléfono y por esa razón se le partió la cara.

Mientras que la reina de belleza aseguró en una entrevista con el programa En casa con Telemundo que Laguna la agredió con su dispositivo móvil, ocasionándole esas rupturas y sangrado en la cara. Además, afirmó que había colocado la denuncia de manera formal.

Lo cierto es que a estas alturas, nadie se ha encargado de confirmar ninguna versión de los hechos y todo parece indicar que el verdadero detonante no ha sido revelado. Habría que esperar si procede la denuncia que la Miss Venezuela Global afirmó haber colocado en contra de Giovanni para determinar quién contó la verdad.

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