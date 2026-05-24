Investigan el abuso de una niña a manos de su tutor en una biblioteca de Long Island

Las autoridades informaron que un tutor abusó sexualmente de una niña de 7 años en una biblioteca de Long Island en diferentes ocasiones.

Identificado como Taylor Lindberg, 18 años, fue arrestado y acusado de tres cargos de abuso sexual en primer grado y de poner en peligro el bienestar de un menor por hechos que tuvieron lugar en la Biblioteca Pública de Port Washington este mes de mayo, de acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Nassau.

De acuerdo con los documentos judiciales, Lindberg estaba dando clases particulares a la niña de 7 años cuando supuestamente la violó el pasado 11 de mayo.

Una semana después, le dijo a la víctima: “Tengo un secreto”, y la acompañó al sótano de la biblioteca, donde abusó sexualmente de ella una vez más, según dicen los documentos.

El abusador le dijo a la víctima: “Ve al baño ahora”, y la niña obedeció. Los informes apuntan a que, una vez dentro del baño, volvió a abusar de ella e hizo uso de su teléfono para tomarle fotos.

El hombre compareció ante el juez el miércoles y se le fijó una fianza de $50,000 dólares en efectivo o $100,000 dólares en fianza.

Posteriormente, fue puesto en libertad tras pagar la cuantiosa suma de dinero, informó WABC.

Los residentes de la zona expresaron su conmoción de que esto pudiera ocurrir en su ciudad.

“Es absolutamente terrible; en este sitio dejan a los niños todo el tiempo; yo solía dejar a mis hijas. Esta biblioteca es de primera categoría, es absolutamente ridículo”, manifestó Ron Salstein, residente de Port Washington.

Los investigadores piden que cualquier persona que pueda haber sido víctima de Lindberg se comunique con la Unidad de Víctimas Especiales al 516-573-4022 o con Nassau County Crime Stoppers al 1-800-244-TIPS.

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