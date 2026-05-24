Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá y suma cuatro triunfos en fila

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) firmó una exhibición de autoridad absoluta al adjudicarse la victoria en el Gran Premio de Canadá, la quinta cita del Mundial de Fórmula Uno. En el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el piloto de 19 años encadenó su cuarto triunfo consecutivo, consolidando su posición en la cima del campeonato tras aprovechar el abandono de su compañero de filas, George Russell, quien lideraba la carrera antes del ecuador de la prueba.

El podio en territorio canadiense se completó con un estelar Lewis Hamilton (Ferrari), quien consiguió su mejor resultado desde su llegada a la escudería de Maranello al cruzar la meta en segundo lugar, seguido de cerca por el tricampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) en la tercera posición. Por detrás de ellos, Charles Leclerc colocó al segundo Ferrari en el cuarto puesto, justo por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull).

La gran sensación de la jornada dominical la protagonizó el argentino Franco Colapinto (Alpine). En una actuación consagratoria, el piloto sudamericano resistió los ataques de la parrilla y cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición, sellando así el mejor resultado de su trayectoria profesional dentro de la máxima categoría del automovilismo y ratificando el excelente estado de forma que atraviesa su monoplaza.

La carrera estuvo marcada por una alta tasa de deserción en la zona media y alta. Además del mencionado retiro de Russell, la cita de Montreal vio cómo el asturiano Fernando Alonso debía abandonar con su Aston Martin debido a un inédito problema mecánico en el asiento de su habitáculo. Tampoco fue una tarde afortunada para el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien se vio obligado a retirarse en el giro 43 tras sufrir la rotura del eje delantero derecho de su monoplaza Cadillac justo antes de enfilar la calle de boxes.

El top 10 de la clasificación lo completaron el neozelandés Liam Lawson (RB) en la séptima plaza, Pierre Gasly (Alpine) en el octavo lugar, el español Carlos Sainz (Williams) rescatando la novena posición tras una dura batalla en el asfalto, y el británico Oliver Bearman (Haas), quien se quedó con el último punto en disputa al cerrar el clasificador en el décimo puesto.

Con este resultado, Antonelli se escapa en la tabla general sumando 131 puntos, estirando su ventaja a 43 unidades sobre su escolta George Russell (88). La tercera plaza del mundial le pertenece a Charles Leclerc con 75 puntos, mientras que Lewis Hamilton escala hasta el cuarto escalón con 72 unidades.

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