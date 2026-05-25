Al menos 19 heridos deja estampida durante festival de motocicletas en Carolina del Sur

Un total de 19 personas resultaron heridas el domingo en la madrugada en Carolina del Sur luego de producirse una estampida durante el Festival Cultural y de Ciclismo Black Pearl, celebrado en Atlantic Beach.

El hecho se produjo poco después de la 1:00 a.m., hora local, en las cercanías de un escenario del recinto. Según el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Horry (HCFR), el accidente se originó cuando un sujeto comenzó a correr de forma repentina en medio de los asistentes, lo que generó pánico colectivo.

Entretanto, Titus Leaks, quien se desempeña como administrador municipal interino de Atlantic Beach, detalló los hechos a través de un comunicado.

“En ningún momento se confirmaron peleas, armas ni amenazas directas a la seguridad pública. La situación parece haberse desencadenado cuando un individuo comenzó a correr, provocando una breve reacción en cadena entre la multitud que duró apenas unos segundos”, señaló.

Intervención policial y atención médica

Los cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia en Atlantic Beach, localidad situada a 27 kilómetros al norte de Myrtle Beach, controlaron la situación y restablecieron el orden público en el área de forma rápida, informó ABC News.

Según el reporte médico del HCFR, los rescatistas evaluaron a 19 personas por lesiones que no ponían en peligro su vida. Cuando revisaron el sitio, tres de los afectados requirieron traslado a centros hospitalarios. Una vez que las autoridades controlaron el perímetro, las actividades programadas en el festival continuaron con normalidad.

“Ante todo, queremos expresar nuestra sincera preocupación por cualquier persona que haya resultado herida o afectada”, precisó Leaks. “Tomamos muy en serio cualquier situación en la que alguien resulte perjudicado, y nuestros pensamientos están con los afectados durante su recuperación. La seguridad y el bienestar de nuestros residentes y visitantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

Antecedentes del evento Black Pearl

Los organizadores señalaron que este festival de motociclismo se realiza cada fin de semana del Día de los Caídos desde hace 40 años.

Con respecto a ediciones anteriores, la estación local WCIV informó que el año pasado se registraron incidentes de gran repercusión en la zona, tales como peleas con heridos hospitalizados y un tiroteo en un barco de fiesta en Little River.

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