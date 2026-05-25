Anthony Volpe vistió de héroe a los Yankees con épica remontada en el noveno inning

Anthony Volpe está reclamando su lugar a fuerza de batazos oportunos. Por primera vez desde que el panameño José Caballero regresó de la lista de lesionados, el joven campocorto recuperó la titularidad en las paradas cortas y terminó rescatando a los New York Yankees de una derrota que parecía inminente.

Un sencillo remolcador de dos carreras por parte de Volpe en la parte alta del noveno episodio coronó una remontada de último suspiro, guiando a los Yankees a una victoria por 4-3 sobre los Kansas City Royals en el Kauffman Stadium, durante el tradicional juego matutino por el Memorial Day.

El panorama lucía sombrío para la ofensiva neoyorquina, que ligaba a 14 bateadores retirados de forma consecutiva antes de abrir la novena entrada. Sin embargo, el inicialista Paul Goldschmidt encendió la chispa de la rebelión con un sencillo dentro del cuadro en un turno donde incluso rompió su madero. Acto seguido, el bahameño Jazz Chisholm Jr. conectó un sólido doblete que techó al inicialista Salvador Pérez, dejando la escena servida para el campocorto.

Ante un cuadro interior adelantado, Volpe descifró el pitcheo y conectó una línea por encima de la cabeza de Bobby Witt Jr. en las paradas cortas, volteando la pizarra a favor de Nueva York (32-22). El cerrador David Bednar se encargó de bajar la cortina en la parte baja de la novena, sorteando un boleto con dos outs para asegurar el triunfo.

Los Yankees habían pegado primero en el segundo capítulo gracias a la agresividad contra los envíos del abridor de los Royals, Michael Wacha. El patrullero Cody Bellinger inauguró la tanda conectando un panorámico cuadrangular de 403 pies ante una recta adentro para el 1-0.

En esa misma entrada, la parte baja del orden al bate estiró la ventaja: Volpe negoció un boleto de siete lanzamientos, J.C. Escarra ligó imparable y José Caballero superó una infracción en el reloj de bateo que le costó un strike automático para terminar conectando un sencillo impulsor que colocó el 2-0.

Por el bando de los lanzadores, el abridor de los Yankees, Will Warren, coqueteó constantemente con el peligro en una tarde donde 14 de sus 18 outs llegaron por la vía del elevado. Tras otorgar tres boletos en el segundo tramo que propiciaron una carrera de sacrificio de Michael Massey, Warren acabó pagando caro un parpadeo en la sexta entrada, cuando el histórico receptor venezolano Salvador Pérez le cazó un sinker en el centro del plato para desaparecer la pelota y decretar el empate 2-2.

La tensión escaló en el octavo episodio. Con el relevista Fernando Cruz indisponible por acumulación de trabajo el fin de semana, el mánager Aaron Boone mantuvo en la lomita a Jake Bird, quien venía de apagar un fuego en el séptimo inning. No obstante, Bird dejó una curva colgada que la superestrella de los Royals, Bobby Witt Jr., castigó con un monumental estacazo de 432 pies que adelantaba momentáneamente a Kansas City (22-32), justo antes de que Volpe y la ofensiva de los de Manhattan escribieran el definitivo guion de la victoria en el noveno acto.

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