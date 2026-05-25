“Star Wars: The Mandalorian y Grogu” alcanzó los $100 millones de dólares en taquilla

La película “Star Wars: The Mandalorian y Grogu” se estrenó este fin de semana en cines y logró superar las expectativas de algunos, pues en tres días logró superar los $100 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos. Además, se está esperando la cifra que logre recaudar este lunes, que es Día de los Caídos.

Aunque la película logró liderar las listas de taquillas más taquilleras de esta semana, los productores de esta parte de la saga estuvieron alertas luego de que el viernes 22 de mayo solo recaudaran $33 millones de dólares en Estados Unidos. Esta cifra fue preocupante, más aún al ser la primera película de “Star Wars” que llegaba a los cines en siete años.

Su última experiencia en cines fue en 2018 con “Solo: A Star Wars Story”, la cual se convirtió en el peor estreno de la franquicia desde que fue comprada por Disney.

Las cifras recaudadas hasta ahora marcan que en el mercado global, “Star Wars: The Mandalorian y Grogu” alcanzó los $64 millones de dólares. A esa cifra se le deben sumar los $100 millones de dólares que alcanzó solo en Estados Unidos, lo cual se puede convertir en más durante este lunes festivo.

Hay que recordar que “Star Wars: The Mandalorian y Grogu” es la continuación de la serie “The Mandalorian”, disponible en Disney+. En esta película, dirigida por Jon Favreau, se cuenta la historia del viaje hecho por Din Djarin, personaje interpretado por Pedro Pascal, junto con el “Baby Yoda” por la galaxia que apenas se está recuperando.

Por otro lado, este fin de semana sirvió para que “Michael” pudiera acercarse más a los $800 millones de dólares en recaudación mundial, manteniéndose su récord como película biográfica. Además, “The Devil Wears Prada 2” llegó a los $600 millones de dólares este fin de semana.

Este fin de semana también se estrenó “I Love Boosters”, una comedia de Boots Riley que no logró entrar a los primeros cinco puestos de la lista de películas taquilleras. Lo mismo le pasó a la película de terror “Passenge”.

Sigue leyendo:

• El libro “The Housemaid” será adaptado a teatro tras el éxito de la película

• A24 pagó $17 millones de dólares por los derechos de la nueva película de Jordan Firstman

• Cate Blanchett y Selena Gómez protagonizarán juntas una película