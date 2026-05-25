BOGO, combos y descuentos: ofertas de comida para celebrar el Memorial Day 2026

Las cadenas de comida rápida, restaurantes y servicios de entrega a domicilio tienen una gran variedad de ofertas de comida por el Memorial Day 2026 para este 25 de mayo. Aunque esta es la fecha oficial de celebración, desde la semana pasada se anunciaron promociones para este fin de semana largo que marca el inicio del verano.

Los principales medios especializados en ofertas, incluyendo USA Today, destacan los mejores descuentos para aprovechar el día festivo.

Popeyes

La gigante del pollo ofrece una promoción de fin de semana para los miembros de Popeyes Rewards: una orden de 12 piezas de chicken tenders por $12. La oferta estará vigente hasta el 26 de mayo y es válida únicamente a través del sitio web o la aplicación oficial de Popeyes.

Subway

En una oferta exclusiva para los miembros de su club de recompensas, la cadena ofrece un sándwich de un pie de largo (footlong) por $6.99. La promoción comenzó el viernes por el Memorial Day y estará activa hasta el 2 de junio para compras vía web o app, utilizando el código “699FL”. Se excluyen de la promoción los sándwiches Fresh Fit, Big Hot Pastrami y 5 Meat Italian.

Sonic

Hasta el 31 de mayo, Sonic mantendrá activas varias promociones en su menú. Con una compra mínima de $5, los clientes reciben un SONIC Smasher o un All-American Smasher gratis con su orden. Mientras tanto, por un consumo mínimo de $3, otorgará una bebida mediana gratis, beneficio que incluye los nuevos Refreshers de la cadena, elaborados a base de fruta y té verde. La cadena también ofrece sus malteadas pequeñas (sabores chocolate, vainilla y fresa) a mitad de precio, además de una selección de snacks de $2 que incluye:

Soft Pretzel Twist

Premium Chicken Bites

Corn Dogs

Arby’s

Las ofertas de esta cadena de comida rápida son válidas para todos los fines de semana de mayo, de viernes a domingo. Se trata de los sándwiches BOGO (compra uno, llévate otro gratis).

White Castle

Hasta el 25 de mayo, en pedidos realizados por la aplicación, los clientes de White Castle obtendrán hasta un 20% de descuento en sus pedidos.

7-Eleven

Esta cadena de tiendas de conveniencia ofrece, solo por el 25 de mayo, $20 de descuento en pedidos de $30 o más a través de la aplicación de entrega a domicilio 7Now. Para obtener la oferta se debe utilizar el código MONDAY20 el mismo 25 de mayo.

Gopuff

Durante este fin de semana festivo, la plataforma Gopuff mantendrá activas atractivas promociones y descuentos en su catálogo (válidos hasta agotar existencias). Los clientes podrán acceder a importantes ahorros y precios especiales en las siguientes categorías de alimentos y bebidas:

Kraft Heinz : ahorra $5 al acumular un gasto de $25 en productos seleccionados de la marca.

: ahorra $5 al acumular un gasto de $25 en productos seleccionados de la marca. Helados Magnum : obtén un descuento de $4 en compras de $15 o más en artículos seleccionados.

: obtén un descuento de $4 en compras de $15 o más en artículos seleccionados. Coca-Cola : compra dos botellas de 20 onzas de variedades seleccionadas por solo $5.

: compra dos botellas de 20 onzas de variedades seleccionadas por solo $5. La Colombe : llévate dos lattes en lata de la marca por un precio especial de $6.

: llévate dos de la marca por un precio especial de $6. Häagen-Dazs : adquiere dos productos seleccionados de la línea de helados por $12 .

: adquiere dos productos seleccionados de la línea de . Pepsi: compra dos paquetes de 12 unidades de refrescos seleccionados por un total de $17.

Grubhub

Para esta semana del 25 al 31 de mayo, los miembros de Grubhub+ tienen los siguientes descuentos disponibles:

Compra un sándwich Royal Crispy Chicken de Burger King y llévate otro gratis en pedidos de $15 o más.

y llévate otro gratis en pedidos de $15 o más. Realiza un pedido de $15 o más en Popeyes para recibir un sándwich de pollo (clásico o picante) gratis .

. Compra un Harvest Bowl , Miso Glazed Salmon o Crispy Rice Bowl en Sweetgreen y recibe el segundo gratis en pedidos de $15 o más.

, o en Sweetgreen y recibe el segundo gratis en pedidos de $15 o más. Compra un sub de pavo y provolone en Jersey Mike’s y llévate otro gratis en pedidos de $25 o más.

Firehouse Subs

Los miembros de su programa de recompensas pueden aprovechar promociones de BOGO al 50% de descuento en las sucursales participantes, desde el 22 hasta el 25 de mayo.

Jimmy John’s

Del 21 al 25 de mayo, los clientes que pertenezcan a JJ Rewards pueden comprar un sándwich tostado y llevarse otro gratis al realizar su pedido en el sitio web o la aplicación de la cadena, usando el código promocional “Toasted” al pagar.

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