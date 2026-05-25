Memorial Day 2026: descuentos de hasta $900 en colchones y electrodomésticos, pero no todas las ofertas valen la pena

Ahorrar hasta $900 dólares en una lavadora o cientos de dólares en un colchón es posible durante Memorial Day 2026, pero no todas las ofertas son tan buenas como parecen. Mientras millones de consumidores se preparan para aprovechar un fin de semana cuando los estadounidenses gastan históricamente más de $4,000 millones de dólares en compras, expertos advierten que muchos descuentos parten de precios inflados artificialmente para aparentar un ahorro mayor.

La diferencia entre una compra inteligente y una mala decisión puede costar cientos de dólares. Este año, categorías como electrodomésticos, colchones y muebles de patio tienen rebajas verificadas, mientras que productos como televisores, laptops y autos tienen precios más atractivos en otras temporadas del año.

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Los descuentos que sí son reales este Memorial Day

Los expertos en compras coinciden en que hay cuatro categorías donde los precios bajan de verdad en esta oportunidad:

Electrodomésticos grandes encabezan la lista. De acuerdo con Stephanie Carls, analista de retail en RetailMeNot, “Memorial Day es uno de los momentos donde los minoristas compiten fuerte para ofrecer ahorros genuinos en refrigeradores, lavadoras, secadoras y lavavajillas”. En Lowe’s, por ejemplo, un lavavajillas Samsung de 24 pulgadas pasó de $649 a $399, un recorte verificado de $250 dólares. En Home Depot, una lavadora-secadora combinada de GE Profile bajó de $2,999 a $2,099, es decir, $900 menos.

Los colchones son otra apuesta segura. Según AARP, los ahorros pueden ser de hasta $600 en modelos premium. Marcas como Tempur-Pedic ofrecen hasta 40% de descuento o $500 de ahorro en sets, mientras que Mattress Firm tiene una: cama king al precio de queen. Saatva Classic bajó de $2,679 a $2,279 en talla queen, y Avocado Green Mattress recortó su modelo principal a $2,039 desde $2,399.

El mobiliario exterior y de patio también tiene rebajas auténticas. Carls señaló que los minoristas necesitan mover este inventario antes del verano, por lo que tienen ahorros reales de 40 a 50% en muebles de jardín. En Wayfair, hay descuentos de hasta 70% en muebles y decoración para el hogar.

Las ofertas que parecen grandes, pero no lo son

Aquí es donde muchos consumidores toman decisiones costosas sin saberlo.

Las televisiones son la trampa más común. Según Health Care Family Credit Union, “la mayoría de los televisores rebajados en Memorial Day son modelos viejos y desactualizados”. Los mejores precios en pantallas nuevas llegan en noviembre o enero. Comprar un televisor ahora puede significar pagar más por tecnología que ya está quedando obsoleta.

Las laptops, tabletas y consolas de videojuegos tampoco son buena oferta ahora. Los expertos recomiendan esperar al Prime Day de Amazon, que llega en junio, donde los descuentos en electrónica son históricamente más atractivos. De acuerdo con Mashable, los Sony ULT Wear Headphones, que se anuncian como “oferta especial” a $148 dólares, en realidad llegaron a costar $128 en diciembre de 2024, lo que significa que el “descuento” actual no es el mejor precio histórico.

La ropa de baño y ropa de verano es otro error frecuente. Las rebajas reales en esta categoría ocurren a mediados del verano o en julio, cuando los minoristas comienzan a liquidar sus inventarios. Comprar bikinis o trajes de baño ahora implica pagar cerca del precio completo.

Los autos tampoco convienen durante este fin de semana. Los mejores descuentos en vehículos llegan entre julio y octubre, cuando los concesionarios deben liquidar modelos del año para dar entrada a los nuevos.

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Cómo saber si un descuento es real o ficticio

Existe una diferencia crítica entre un precio de venta real y un “precio tachado” inventado.

Un reporte de Money Talks News del 19 de mayo de 2026 señala que, tras investigar durante seis meses a 25 grandes minoristas, la mayoría de los precios de referencia que usan para calcular el “ahorro” son precios de lista artificiales que nadie pagaba realmente. “Cuando ves ‘50% de descuento’, en muchos casos el descuento real es considerablemente menor”.

El consejero de consumidores Keith Brasler señaló que la herramienta más efectiva para verificar descuentos en Amazon es CamelCamelCamel, un sitio que rastrea el historial de precios de cualquier producto. “Al menos CamelCamelCamel te dirá si este es el precio más bajo que Amazon ha ofrecido en los últimos seis meses o un año”, sostuvo Brasler.

Tres pasos para proteger tu dinero:

Verificar precios antes de comprar , a través de Google Shopping o CamelCamelCamel para comparar con otros minoristas

, a través de Google Shopping o CamelCamelCamel para comparar con otros minoristas Desconfiar de sitios desconocidos con descuentos extremos. La Better Business Bureau (BBB.org) permite verificar si una empresa es legítima

con descuentos extremos. La Better Business Bureau (BBB.org) permite verificar si una empresa es legítima No hacer clic en links de correos o mensajes de texto que promocionen ofertas de Memorial Day. Los estafadores imitan tiendas conocidas para robar datos de tarjetas de crédito

Lo que más conviene comprar antes de que termine el día feriado

Refrigeradores, lavadoras y secadoras : 20 a 35% de descuento en Best Buy, Lowe’s y Home Depot

: 20 a 35% de descuento en Best Buy, Lowe’s y Home Depot Colchones de marcas establecidas : hasta 50% de ahorro y prueba en casa de hasta 365 días

: hasta 50% de ahorro y prueba en casa de hasta 365 días Muebles de patio y jardín : hasta 50% antes de que se agote el inventario

: hasta 50% antes de que se agote el inventario Asadores y accesorios de cocina exterior : 10 a 30% de descuento en Home Depot y Weber

: 10 a 30% de descuento en Home Depot y Weber Ropa de primavera: ya marcada con rebaja real, pues los minoristas llevan meses exhibiéndola

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas de Memorial Day

¿Memorial Day 2026 es realmente una buena fecha para comprar electrodomésticos?

Sí, pero solo en tiendas especializadas como Lowe’s, Home Depot y Best Buy. Stephanie Carls indica que Memorial Day es “uno de los momentos donde los minoristas compiten con suficiente fuerza para ofrecer ahorros genuinos” en refrigeradores, lavadoras y lavavajillas, con descuentos de 20 a 35%.

¿Cuánto se puede ahorrar en un colchón este fin de semana?

Los ahorros verificados van de 20% a 50% según la categoría. En modelos premium, el ahorro puede superar los $600 dólares.

¿Por qué no conviene comprar televisores en Memorial Day?

La mayoría de los televisores rebajados en esta fecha son modelos del año anterior con características desfasadas Los mejores precios llegan en noviembre durante Black Friday o en enero.

¿Cómo sé si un descuento es genuino o inflado artificialmente?

Usa la herramienta CamelCamelCamel para verificar el historial de precios en Amazon. También puedes buscar el producto en Google Shopping para comparar con otros minoristas antes de pagar.

¿Es seguro comprar en ofertas de Memorial Day que llegan por correo o redes sociales?

No. McAfee advirtió el 21 de mayo de 2026 que los estafadores inundan redes sociales con ofertas falsas durante los feriados. Es preferible ir al sitio oficial de la tienda escribiendo la URL.

¿Cuándo son las mejores fechas para comprar autos con descuento real?

Entre julio y octubre, cuando los concesionarios necesitan liberar espacio para los modelos del nuevo año. Memorial Day no es una fecha óptima para comprar vehículos.

Conclusión

El Memorial Day 2026 puede representar un ahorro real de cientos de dólares, pero solo para quien compra con estrategia. El peligro no está en las ofertas, sino en la trampa del “precio tachado”: cifras de referencia inventadas que hacen ver como descuento lo que en realidad es el precio habitual.

Si la tendencia se mantiene, los minoristas seguirán subiendo los precios de referencia semanas antes de los feriados para que el “ahorro” luzca más atractivo. Quien no verifique los precios antes de comprar, probablemente no está ahorrando: está pagando lo mismo de siempre.

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