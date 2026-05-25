“Cada paso es una muerte”: comienza caminata por migrantes fallecidos entre México y EE.UU.

Con cruces blancas en las manos y el recuerdo de miles de migrantes fallecidos en la frontera, decenas de activistas y voluntarios comenzaron este lunes en Arizona una nueva edición de la Caminata del Sendero Migrante, una movilización humanitaria que busca visibilizar las muertes ocurridas en la frontera entre Estados Unidos y México.

La actividad, que este año alcanza su edición número 23, arrancó en Tucson y recorrerá durante siete días unas 75 millas desde la localidad mexicana de Sásabe, en Sonora, hasta territorio estadounidense.

Los organizadores sostienen que más de 8,000 migrantes han muerto intentando cruzar la frontera desde finales de los años noventa, muchos de ellos en el desierto de Arizona, considerado uno de los trayectos más peligrosos.

“Cada paso es una muerte”

Durante el inicio de la caminata, participantes recibieron cruces blancas con nombres simbólicos o la inscripción “desconocido” y “desconocida”, en referencia a las personas cuyos restos nunca pudieron ser identificados.

“Cada paso es una muerte, cada paso es un recordatorio para los olvidados”, expresó a EFE Lourdes González, directora de un refugio para migrantes en Texas y una de las participantes de la movilización.

La ceremonia de apertura se realizó en una iglesia del sur de Tucson antes de que el grupo viajara hacia la frontera para iniciar el recorrido.

Activistas alertan sobre nuevas muertes

Kat Rodríguez, una de las fundadoras del evento, afirmó a EFE que el objetivo inicial de la caminata era generar suficiente presión pública para reducir las muertes en la frontera, algo que —según dijo— no ha ocurrido.

Los organizadores temen que las políticas migratorias más estrictas implementadas por la administración de Donald Trump provoquen que más personas intenten cruzar por rutas peligrosas para reunirse con familiares tras procesos de deportación.

Como ejemplo, recordaron el hallazgo reciente de siete migrantes muertos cerca de un patio ferroviario de Union Pacific en Laredo, Texas. Seis cuerpos fueron encontrados dentro de un vagón de carga y otro más apareció cerca de las vías.

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