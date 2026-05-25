Enrique Riquelme, candidato a presidente del Real Madrid: “Tenemos 2 grandes estrellas fichadas”

Enrique Riquelme será el principal rival de Florentino Pérez para disputarle la presidencia del Real Madrid en las próximas elecciones.

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En las últimas horas, Enrique Riquelme ha lanzado dos mensajes claros contra la gestión de Florentino Pérez.

El empresario alicantino aseguró: “Tenemos dos estrellas internacionales fichadas (…) Tengo un acuerdo por el que, si yo soy presidente, dos grandes estrellas internacionales jugarán en el Real Madrid. Dos estrellas que son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo”.

🚨⚽️ «Tenemos dos estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid»



🔷Entrevista ABC a Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del club madridista



✍️Por @Ruben_Canizares y @Jose_Miguelez



🔗 La entrevista completa 👉 https://t.co/8Z29257D50 pic.twitter.com/HdOD7WbMrp — ABC.es (@abc_es) May 25, 2026

Se trata de las primeras noticias en la parcela deportiva por parte de un Riquelme que no ha dudado en criticar las obras del Santiago Bernabéu y de defender al socio ante lo que considera un club que ha dejado a su masa social al margen.

A la pregunta de si lo va a anunciar en estas dos próximas semanas, Riquelme también se mojó: “Probablemente sí”.

Pidió un debate público

Riquelme pidió a su rival en las elecciones, Florentino Pérez, debatir para comparar ideas “las veces que sean necesarias” y anunció que el próximo miércoles presentará de forma oficial el que será su proyecto dirigido a los socios del club español.

“Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba esa democracia y proyectos que se quisieran presentar. Por supuesto, que pusiésemos los avales. Son los mayores que se han puesto en cualquier elección de la historia. Puse a nivel personal. Y pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, el trabajo está hecho”, afirmó Riquelme, quien pidió “debatir las veces que sean necesarias dos proyectos de una manera sana y respetuosa”.

Además, indicó que su proyecto no es “anti nadie ni contra nadie” y dejó claro que es “a favor del Real Madrid” y que el debate servirá para conseguir el mejor club posible en los próximos años.

Precisamente, anunció, el próximo miércoles presentará el “mayor proyecto transformacional” posible para los socios, a quienes dijo que hay que escuchar para mejorar al Real Madrid: “En estos 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio. Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso se sienta orgulloso”, declaró.

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