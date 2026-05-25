Susto en Roland Garros: Una recogepelotas sufrió un golpe de calor en el partido de Ignacio Buse

El intenso e implacable calor que azota a París se hizo presente en el arranque de Roland Garros. Durante el electrizante compromiso correspondiente a la primera ronda entre el ruso Andrey Rublev y el peruano Ignacio Buse, el juego en la pista número 7 debió interrumpirse de emergencia luego de que una recogepelotas estuviera a punto de desvanecerse en la arcilla debido a un cuadro de agotamiento por calor.

Al percatarse de la situación, el árbitro de silla descendió de inmediato de su puesto para socorrerla, coordinando esfuerzos junto a un juez de línea y personal de la organización para retirarla del terreno de juego. De acuerdo con los reportes de la cadena TNT Sports, la joven recibió asistencia médica inmediata en las instalaciones del complejo y logró recuperarse satisfactoriamente poco después del preocupante incidente.

Buse batalló de igual a igual

Más allá del susto extra-deportivo, el partido entre ambos tenistas cumplió con creces las altas expectativas de la jornada. Tras su reciente e histórica coronación en el ATP 500 de Hamburgo, había una enorme expectación por el debut absoluto del peruano Ignacio Buse en el cuadro principal del segundo Grand Slam del año.

El inicio de las acciones no fue nada favorable para el sudamericano, quien se vio visiblemente sorprendido por el ritmo frenético de Rublev. El ruso quebró el servicio en el segundo game para ponerse 2-0 abajo y, administrando la ventaja sin conceder un solo break point, se adjudicó la primera manga por un sólido 6-3.

Para el segundo parcial, las cosas se complicaron aún más cuando Buse sufrió otra ruptura en el tercer juego. Sin embargo, lejos de amilanarse, ‘Nacho’ se asentó mejor en la arcilla parisina, sacudiéndose los nervios del debut.

Devolvió el quiebre para emparejar 2-2 y posteriormente movió con agresividad al ruso para adelantarse por 4-2. En un tramo de puras emociones donde a ambos les costó sostener el saque, el peruano llegó a estar 5-3 arriba a tiro de set; Rublev reaccionó con jerarquía para forzar el tie break tras igualar 5-5. En la muerte súbita, pese al desgaste físico y a estar abajo 6-4, la raqueta sudamericano hilvanó cuatro puntos consecutivos para dar vuelta al marcador de forma heroica, llevándose el parcial por 8-6 e igualando el global 1-1.

El tercer set mantuvo una tónica similar de paridad con quiebres mutuos en los dos primeros juegos. No obstante, con el tablero emparejado 2-2, Rublev sacó a relucir su superioridad física en las duras condiciones de la pista, se blindó con su servicio y firmó un nuevo quiebre para cerrar el parcial a su favor por 6-3.

En la cuarta manga, Buse rompió el saque de su oponente en el cuarto juego y estiró la ventaja hasta un cómodo 5-2. Cuando todo apuntaba a que el duelo se estiraría a un quinto y definitivo set, la experiencia del número 13 del mundo pesó en el tramo final.

Rublev aprovechó el bache físico del peruano, recuperó terreno hasta firmar el 5-5 y dio la estocada final con un quiebre definitivo en el undécimo juego. A pesar del esfuerzo extremo de ‘Nacho’ en el último suspiro, el ruso selló la victoria por 7-5.

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