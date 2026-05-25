Venezolano Pablo Sandoval será exaltado al Salón de la Fama de San Francisco Giants

El 8 de agosto es la fecha para inmortalidad del venezolano Pablo Sandoval, tras el anuncio que será inducido oficialmente al Salón de la Fama de los San Francisco Giants.

El propio “Kung Fu Panda” lo confirmó en el podcast Más allá del marcador. Once años en la bahía, tres anillos de Serie Mundial y un MVP en su haber lo pusieron ahí.

La exaltación incluirá al venezolano dentro de un grupo histórico de figuras que marcaron la era dorada reciente del equipo, junto a nombres como Buster Posey, Brandon Crawford, Brandon Belt y Joe Panik.

Un histórico de los Giants

Sandoval, conocido mundialmente como el “Kung Fu Panda”, fue firmado por los Giants en 2002 y debutó en las Grandes Ligas en 2008. Desde sus primeros años se convirtió en una de las caras más queridas de la franquicia gracias a su carisma, energía dentro del terreno y capacidad ofensiva en momentos importantes.

El antesalista venezolano dejó una huella imborrable en la organización, especialmente durante la dinastía que llevó a San Francisco a conquistar las Series Mundiales de 2010, 2012 y 2014. Su actuación más recordada llegó precisamente en el Clásico de Otoño de 2012 frente a los Detroit Tigers, cuando conectó tres cuadrangulares en un mismo partido y terminó ganando el premio al Jugador Más Valioso de la serie.

A nivel estadístico, Sandoval también construyó números sólidos durante sus 11 temporadas con los Giants. Disputó 1,149 encuentros, bateó para .285 de promedio, conectó 135 jonrones, impulsó 569 carreras y registró un OPS de .794, consolidándose como una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la franquicia.

Su impacto creció aún más en la postemporada. En Series Mundiales bateó .344 con seis cuadrangulares y 20 carreras impulsadas, actuaciones que terminaron elevándolo al estatus de leyenda dentro de la organización.

La ceremonia de exaltación está pautada para el próximo 8 de agosto y representará un homenaje a uno de los jugadores latinoamericanos más importantes en la historia reciente de los Giants.

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