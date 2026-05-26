Hija de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas debutará en la actuación en un teatro de Nueva York

Muchos pequeños siguen los pasos de sus padres y, a sus 23 años, Carys, la hija de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, hará su debut en la actuación el próximo 20 de junio en St. Lydia’s, un espacio en Brooklyn, con Hollywood como objetivo, al igual que lo hicieron sus padres.

La joven se graduó en el año anterior en la materia de Cine y Relaciones Internacionales en la Universidad de Brown y ya comienza a abrirse paso tras ser seleccionada como protagonista de esta obra teatral.

Carys protagonizará la obra rusa

La obra es un drama ruso, el cual tiene como título “La Gaviota”, la cual fue escrita en 1895 por Anton Chéjov, y Carys será uno de los personajes principales, Nina, buscando esa conexión importante con el público desde el 20 al 27 de junio para abrirse camino hacia un nuevo proyecto, bien sea igualmente en las tablas o en el séptimo arte.

Aunque esperaba terminar su carrera universitaria, Carys siempre se ha sentido atraída por la dramatización. “Crecí haciendo teatro y no estudié actuación en la escuela, pero por eso me alegra estar en un espacio artístico tan enriquecedor, así que espero que haya más de esto”, señaló en el momento de su graduación, según el portal Hola.com.

Crece los artista en la familia Douglas-Jones

Hablar de Catherine Zeta-Jones es hablar de una de las figuras femeninas más queridas de la industria, siendo ganadora de un Oscar como Mejor Actriz de Reparto en la cinta de Chicago (2002). También interpretó a Elena de la Vega en la película de “La Máscara del Zorro” junto a Antonio Banderas en 1998, la cual fue la producción que le dio el salto para ser reconocida a nivel internacional.

En 2009 ganó el prestigioso Premio Tony como Mejor Actriz en un Musical por su participación en la obra A Little Night Music, resaltando su talento también en el canto y el baile.

Por su parte, Michael Douglas, papá de Carys, no solamente sobresale en la actuación, sino también en la producción cinematográfica en Hollywood tras obtener dos Premios Oscar, uno en cada labor. Cuenta con una exitosa trayectoria de más de cinco décadas donde ha interpretado muchos personajes, resaltando con los thrillers psicológicos.

Eso deja la vara un poco alta para la pequeña Carys. No obstante, la joven actriz quiere labrarse su propio camino en la industria a pesar de tener esa gran influencia.

Sigue leyendo: