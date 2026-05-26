Nicky Jam defendió a Zion ante las críticas tras su actuación en concierto

El cantante puertorriqueño Nicky Jam defendió a su colega y amigo Zion tras su presentación en el concierto que ofreció en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el pasado fin de semana.

Zion, quien sufrió un fuerte accidente de vehículo en 2025, el cual le causó daño físico y neurológico, se presentó en el concierto de regreso de Nicky Jam a Puerto Rico. Tras su aparición en el show, muchas personas en redes sociales se mostraron preocupadas por la salud de Zion debido a su aspecto físico y movimientos que hacía sobre el escenario.

Ante esos comentarios, Nicky Jam salió en defensa de su amigo y no solo le expresó su cariño y apoyo, sino que también le garantizó un espacio en sus espectáculos.

“Papi, quiero decirte que te amo con cojones y sé que has pasado por muchas con tu accidente y tus situaciones, pero a mí no me importa un carajo lo que diga la gente. Tú siempre vas a tener un espacio en mi tarima y siempre me vas a tener en la tuya. Te admiro por tu valentía y porque siempre dices que sí para bregar con todo el mundo; usted es un varón. La leyenda Zion, te amo”, escribió Nicky Jam en una historia en su perfil de Instagram.

Zion, exintegrante del dúo de reguetón Zion & Lenox, sufrió un accidente de vehículo en la zona sur de Puerto Rico, por lo cual se mantuvo hospitalizado en la Unidad de Trauma de Centro Médico, en Río Piedras. El equipo del cantante no ofreció mayores detalles sobre el accidente y su estado de salud. Sin embargo, medios de comunicación como Telemundo y El Nuevo Día informaron que Zion se encontraba manejando una cuatrimoto todoterreno cuando perdió el control del vehículo, lo que le ocasionó diversos traumas en el cuerpo.

Zion compartió en una entrevista en 2025 para el medio La Junta Plus la magnitud de las lesiones que sufrió e incluso reveló que estuvo en coma durante tres semanas. “Tuve traumas, tanto cerebrales como corporales. Cosas que me pasaron, convulsiones, hospitalizaciones. Tres semanas en coma… Muchas cosas que yo no publico”, dijo Zion en la conversación.

Luego explicó la razón por la cual no quería hacer público su estado de salud. “No quiero que nadie me coja pena. Me dijeron que tenía que esperar dos años para volver a ser el mismo. Todos los médicos, más de siete. Yo lo que quiero es trabajar y demostrar y no me puedo quedar en casa haciendo nada. Sí necesito descansar, ahora más que nunca, pero no quiero que nadie me esté cogiendo pena”, dijo.

Tras el grave accidente, Zion se encuentra recuperándose de a poco y está regresando a la música. En abril de 2026 lanzó “The Perfect Melody II – Chapter II”, un EP de 4 temas que incluye colaboraciones con J Balvin y Chencho Corleone.

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