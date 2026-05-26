Retiro de mezcla para panqueques Birch Benders por alérgeno no declarado: qué saber

Un ingrediente no declarado en el empaque obligó al retiro en todos los Estados Unidos de la mezcla para panqueques y waffles de camote Birch Benders en su presentación de 12 onzas, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La empresa Hometown Food Company de Chicago notificó a la FDA el retiro voluntario de la mezcla por un posible riesgo de alergia, ya que contiene huevo —uno de los nueve alérgenos más frecuentes causantes de reacciones en EE.UU.— el cual no está declarado en la etiqueta. Por esta razón, Hometown Food Company, en colaboración con Element Food Solutions, retiró un lote específico de su mezcla para panqueques de camote Birch Benders de 12 oz.

Lo que debes saber del retiro de mezcla de camote

Mezcla para panqueques y waffles de camote Birch Benders de 12 oz: la información del código de lote se encuentra en la parte posterior del paquete, encima de la información nutricional. Crédito: Hometown Food Company | Cortesía

Los paquetes de 12 onzas de mezcla de camote para panquecas y waffles fueron distribuidos y vendidos a nivel nacional en línea, supermercados y tiendas de alimentos naturales. Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedades por su consumo, es clave que los consumidores verifiquen la información del único lote afectado con fecha de caducidad MAR 24, 2027 y código de lote 5 265.

La empresa ofreció detalles para que los clientes puedan verificar si se trata de uno de los productos afectados. Todos los empaques tienen impresa la siguiente información: “Mezcla para panqueques y waffles de camote Birch Benders de 12 oz”.

Para una identificación precisa, revisa los siguientes códigos:

Código en la caja: 8 1000156076 5

8 1000156076 5 Código en el empaque individual: 8 1000156076 8

8 1000156076 8 Número de lote: 5 265

5 265 Fecha de caducidad: 24 de marzo de 2027

¿Qué pasa cuando una persona alérgica consume huevos?

Las alergias alimentarias ocurren cuando el organismo asume que el alimento es una amenaza y activa los mecanismos de defensa, los cuales se pueden manifestar de diferentes formas como mareos, náuseas, vómitos y problemas respiratorios.

Una persona alérgica al huevo que consuma este producto puede presentar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal.

Las autoridades sanitarias instan a los clientes a que revisen sus despensas y, en caso de poseer alguno, desecharlo inmediatamente o devolverlo al lugar de la compra para obtener un reembolso completo. En caso de dudas o comentarios, se puede llamar gratis al 1-855-206-9517 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora del este).

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