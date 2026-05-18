Alerta en 17 estados de EE. UU.: la FDA emite recomendación urgente sobre estos sabores de helado

Seis lotes de helado orgánico producidos al norte de California por la empresa Straus Family Creamery son retirados del mercado en 17 estados de Estados Unidos por riesgo de contaminación con material extraño, lo que puede comprometer la salud de los consumidores.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por sus siglas en inglés, anunció que la empresa tomó la decisión de aplicar un retiro voluntario en “una pequeña cantidad de lotes de producción de ciertos sabores y tamaños de su helado orgánico debido a la posible presencia de material metálico extraño”.

Aunque hasta la fecha no hay un reporte oficial de personas afectadas por el consumo de los productos, se insta a los consumidores a verificar la información especificada por la empresa para evitar riesgos a la salud.

¿Cuáles son los productos afectados?

Los empaques de helado orgánico de Straus Family Creamery en presentaciones de pinta y cuarto de galón están bajo la lupa de las autoridades sanitarias. Crédito: FDA | Cortesía

Para garantizar la seguridad alimentaria, es indispensable verificar el código UPC y las fechas de consumo preferente de diciembre de 2026 antes de consumir el producto. Crédito: FDA | Cortesía

Los helados salieron a la venta el 4 de mayo y se distribuyeron a minoristas en diecisiete estados: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Washington.

Helado de vainilla

Tamaño del contenedor: Pinta (16 onzas líquidas)

Fecha de consumo preferente: 23 de diciembre de 2026 y 28 de diciembre de 2026

UPC: 7-84830-10030-6

Helado de fresa (Presentación en cuarto de galón)

Tamaño del contenedor: Cuarto de galón

Fecha de consumo preferente: 24 de diciembre de 2026

UPC: 7-84830-10097-9

Helado de fresa (presentación en pinta)

Tamaño del contenedor: Pinta

Fecha de consumo preferente: 25 de diciembre de 2026

UPC: 7-84830-10095-5

Masa de galleta con helado (Cookie Dough)

Tamaño del contenedor: Pinta

Fecha de consumo preferente: 26 de diciembre de 2026

UPC: 7-84830-10104-4

Helado de chocolate holandés

Tamaño del contenedor: Cuarto de galón

Fecha de consumo preferente: 27 de diciembre de 2026

UPC: 7-84830-10012-2

Helado de menta con trocitos de chocolate

Tamaño del contenedor: Pinta

Fecha de consumo preferente: 30 de diciembre de 2026

UPC: 7-84830-10050-4

¿Qué hacer si tiene el producto afectado?

La recomendación de la FDA es clara, tanto para minoristas como para los clientes que compraron el producto: retírelo de los estantes y evite consumirlo.

Si compró helados recientemente, verifique la información del fabricante y, en caso de que coincida con alguno de los lotes afectados, debe desecharlo; no debe consumir el producto ni devolverlo a la tienda. En caso de dudas o inquietudes, Straus Family Creamery los atenderá a través de support@strausmilk.com o al 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Pacífico).

Las personas afectadas pueden recibir un cupón de reemplazo para canjear por un producto en su tienda local ingresando a https://www.strausfamilycreamery.com/recall/, según informó la FDA.

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