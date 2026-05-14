Alerta alimentaria: retiran del mercado fideos Fly By Jing por presencia de maní no declarado

Un riesgo de alergia por uso de maní no declarado obliga a la empresa Fly By Jing a retirar voluntariamente del mercado, a nivel nacional, ciertos lotes de fideos cremosos con sésamo en presentaciones de paquete individual y paquete de 4, según un reporte reciente de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Aunque el maní no fue utilizado directamente como ingrediente en la receta de los fideos, el riesgo se debe a una posible contaminación cruzada. La empresa descubrió que un fabricante externo elaboró el producto en equipos que también procesan maní, por lo que no se descarta su presencia en el producto final.

El maní es uno de los nueve alérgenos más frecuentes responsables de las alergias alimentarias en los Estados Unidos. Las personas sensibles, al consumir o estar en contacto con este alimento, pueden desarrollar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal (anafilaxia).

Cómo identificar los productos retirados del mercado

Seguridad alimentaria ante todo: El empaque de los fideos cremosos de sésamo Fly By Jing, actualmente bajo revisión por posible contaminación cruzada. Crédito: FDA | Cortesía

Los fideos cremosos de sésamo Fly By Jing se distribuyeron entre el 1 de febrero de 2026 y el 8 de mayo de 2026 en todo el país, a través de tiendas minoristas como Whole Foods y Thrive Market, además de su sitio web oficial.

Se insta a los consumidores a verificar la información de los lotes afectados:

Fideos cremosos de sésamo Fly By Jing (unidad individual)

Código UPC: 8-50052-23988-6.

Fechas de consumo preferente: 15 de octubre de 2026, 6 de diciembre de 2026 y 23 de marzo de 2027.

Empaque: Paquete individual.

Fideos cremosos con sésamo Fly By Jing (paquete de 4)

Código UPC: 8-50052-23991-6.

Fechas de consumo preferente: 15 de octubre de 2026, 6 de diciembre de 2026 y 23 de marzo de 2027.

Empaque: Multipack de 4 unidades.

Medidas de seguridad y recomendaciones

Tras conocerse el riesgo, la empresa suspendió la distribución de los lotes afectados y notificó a socios minoristas para retirar el producto de los estantes. Además, han implementado controles de seguridad adicionales y medidas correctivas para fortalecer los procedimientos de control de alérgenos con su fabricante externo.

Es importante destacar que ningún otro sabor de fideos ni ninguna otra salsa de la marca se han visto comprometidos por esta situación.

Si tienes uno de estos paquetes en casa y eres alérgico, la recomendación básica es evitar su consumo de inmediato. Puedes desechar el producto o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso.

¿Qué implica la alergia al maní?

Cuando una persona alérgica consume maní, su sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a las proteínas de este alimento. Según la Clínica Mayo, los niños suelen ser uno de los grupos más afectados.

Los expertos recomiendan la abstinencia total para evitar síntomas que pueden variar desde:

Reacciones cutáneas: Urticaria, enrojecimiento o hinchazón.

Urticaria, enrojecimiento o hinchazón. Síntomas orales: Picazón u hormigueo en la boca y garganta.

Picazón u hormigueo en la boca y garganta. Problemas digestivos: Diarrea, cólicos estomacales, náuseas o vómitos.

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