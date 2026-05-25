Alerta de salmonela en bebidas de boba y tés de especialidad: lotes afectados en 25 estados
La FDA retira 18 bebidas de SKS Copack (Angel Specialty, Boba Time y más) por riesgo de Salmonella. Revisa aquí la lista de lotes y estados afectados
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de al menos 18 bebidas especiales de la marca SKS Copack por riesgo de salmonella. Los productos, que tienen fecha de vencimiento en mayo de 2027, se distribuyeron en 25 estados del país, incluidos Nueva York y Nueva Jersey.
SKS Copack notificó los detalles del retiro a la FDA, el cual incluye diversas presentaciones de té, leche y otros productos bajo las marcas Angel Specialty Products, Royal Gold, Boba Time y Fanale.
La empresa tomó la decisión de retirar los productos luego de recibir una notificación de su proveedor relacionada con el retiro voluntario de California Dairies, Inc. de un lote específico de leche desnatada en polvo de baja temperatura, debido a una posible contaminación por salmonela.
Aunque no se han reportado casos de personas enfermas por el consumo de los productos, se insta a los consumidores a evitar el consumo de los mismos, ya que la contaminación por Salmonella puede provocar infecciones graves, especialmente en poblaciones vulnerables.
Detalle de los productos afectados:
- Código de artículo: BIC3010
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Té verde matcha 4/3#
- Código de lote: 20260224
Consumir preferentemente antes de: 25 de agosto de 2027
- Código de artículo: BIC3010
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Té verde matcha 4/3#
- Código de lote: 20260424
Consumir preferentemente antes de: 23 de octubre de 2027
- Código de artículo: BIC3014
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Taro 4/3#
- Código de lote: 20260224
Consumir preferentemente antes de: 25 de agosto de 2027
- Código de artículo: BIC3001
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Latte de caramelo 4/3#
- Código de lote: 20260414
Consumir preferentemente antes de: 13 de octubre de 2027
- Código de artículo: BIC3013
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Coco 4/3#
- Código de lote: 20260415
Consumir preferentemente antes de: 14 de octubre de 2027
Código de artículo: BIC3018
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Horchata 4/3#
- Código de lote: 20260414
Consumir preferentemente antes de: 13 de octubre de 2027
- Código de artículo: BIC3018
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Horchata 4/3#
- Código de lote: 20260424
Consumir preferentemente antes de: 23 de octubre de 2027
- Código de artículo: BIC3019
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Base para batido de vainilla 4/
- Código de lote: 20260413
Consumir preferentemente antes de: 12 de octubre de 2027
- Código de artículo: BIC3020
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Chocolate blanco 4/3#
- Código de lote: 20260327
Consumir preferentemente antes de: 25 de septiembre de 2027
- Código de artículo: BIC3017
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Té con leche 15/3#
- Código de lote: 20260224
Consumir preferentemente antes de: 25 de agosto de 2027
- Código de artículo: CFC2000
Marca: Royal Gold
Descripción: Café mocha holandés 6/2#
- Código de lote: 20260303
Consumir preferentemente antes de: 1 de septiembre de 2027
- Código de artículo: SS115
Marca: Angel Specialty Products
Descripción: Suave de fresa SRV 10/2#
- Código de lote: 20260414
Consumir preferentemente antes de: 13 de octubre de 2027
- Código de artículo: BT360
Marca: Boba Time
Descripción: Yogur italiano en polvo 5/3.5#
- Código de lote: 20260216
Consumir preferentemente antes de: 17 de agosto de 2027
- Código de artículo: BT370
Marca: Boba Time
Descripción: Polvo de coco – 5/3.5#
- Código de lote: 20260428
Consumir preferentemente antes de: 27 de octubre de 2027
- Código de artículo: BT371
Marca: Boba Time
Descripción: Pistacho en polvo 5/3.5#
- Código de lote: 20260219
Consumir preferentemente antes de: 20 de agosto de 2027
- Código de artículo: FN1000
Marca: Fanale
Descripción: Ube-Taro 10/2#
- Código de lote: 20260223
Consumir preferentemente antes de: 24 de agosto de 2027
- Código de artículo: SS500
Marca: Denda
Descripción: Helado de leche MX 12/1 kg
- Código de lote: 20260403
Consumir preferentemente antes de: 2 de octubre de 2027
- Código de artículo: CFC1000
Marca: Royal Gold
Descripción: Capuchino de vainilla francesa 6/2#
- Código de lote: 20260416
Consumir preferentemente antes de: 15 de octubre de 2027
¿Dónde fueron distribuidos los productos afectados?
Los productos afectados llegaron a establecimientos clave como cafeterías, restaurantes y mediante entrega directa a una extensa red de regiones que incluye California, Utah, Idaho, Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte, Texas, Ohio, Luisiana, Georgia, Florida, Illinois, Oklahoma, Massachusetts, Washington, Oregón, Wisconsin, Nevada, Virginia, Connecticut, Tennessee, Kentucky y Minnesota.
El llamado de las autoridades sanitarias es a evitar el consumo de los productos para prevenir enfermedades. Se recomienda descartarlo o devolverlo al lugar de la compra para un reembolso completo.
En caso de alguna duda, se puede comunicar con SKS Copack al (562) 404-8158 para consultas adicionales, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 (hora del Pacífico).
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