Alerta de salmonela en bebidas de boba y tés de especialidad: lotes afectados en 25 estados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de al menos 18 bebidas especiales de la marca SKS Copack por riesgo de salmonella. Los productos, que tienen fecha de vencimiento en mayo de 2027, se distribuyeron en 25 estados del país, incluidos Nueva York y Nueva Jersey.

SKS Copack notificó los detalles del retiro a la FDA, el cual incluye diversas presentaciones de té, leche y otros productos bajo las marcas Angel Specialty Products, Royal Gold, Boba Time y Fanale.

La empresa tomó la decisión de retirar los productos luego de recibir una notificación de su proveedor relacionada con el retiro voluntario de California Dairies, Inc. de un lote específico de leche desnatada en polvo de baja temperatura, debido a una posible contaminación por salmonela.

Aunque no se han reportado casos de personas enfermas por el consumo de los productos, se insta a los consumidores a evitar el consumo de los mismos, ya que la contaminación por Salmonella puede provocar infecciones graves, especialmente en poblaciones vulnerables.

Detalle de los productos afectados:

Los productos de SKS Copack se distribuyeron en establecimientos de 25 estados, incluidos Nueva York, Nueva Jersey y California. Las autoridades piden no consumirlos. Crédito: FDA | Cortesía

Código de artículo: BIC3010

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Té verde matcha 4/3#

Código de lote: 20260224

Consumir preferentemente antes de: 25 de agosto de 2027

Código de artículo: BIC3010

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Té verde matcha 4/3#

Código de lote: 20260424

Consumir preferentemente antes de: 23 de octubre de 2027

Código de artículo: BIC3014

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Taro 4/3#

Código de lote: 20260224

Consumir preferentemente antes de: 25 de agosto de 2027

Código de artículo: BIC3001

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Latte de caramelo 4/3#

Código de lote: 20260414

Consumir preferentemente antes de: 13 de octubre de 2027

Código de artículo: BIC3013

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Coco 4/3#

Código de lote: 20260415

Consumir preferentemente antes de: 14 de octubre de 2027

Código de artículo: BIC3018

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Horchata 4/3#

Código de lote: 20260414

Consumir preferentemente antes de: 13 de octubre de 2027

Código de artículo: BIC3018

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Horchata 4/3#

Código de lote: 20260424

Consumir preferentemente antes de: 23 de octubre de 2027

Código de artículo: BIC3019

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Base para batido de vainilla 4/

Código de lote: 20260413

Consumir preferentemente antes de: 12 de octubre de 2027

Código de artículo: BIC3020

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Chocolate blanco 4/3#

Código de lote: 20260327

Consumir preferentemente antes de: 25 de septiembre de 2027

Código de artículo: BIC3017

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Té con leche 15/3#

Código de lote: 20260224

Consumir preferentemente antes de: 25 de agosto de 2027

Código de artículo: CFC2000

Marca: Royal Gold

Descripción: Café mocha holandés 6/2#

Código de lote: 20260303

Consumir preferentemente antes de: 1 de septiembre de 2027

Código de artículo: SS115

Marca: Angel Specialty Products

Descripción: Suave de fresa SRV 10/2#

Código de lote: 20260414

Consumir preferentemente antes de: 13 de octubre de 2027

Código de artículo: BT360

Marca: Boba Time

Descripción: Yogur italiano en polvo 5/3.5#

Código de lote: 20260216

Consumir preferentemente antes de: 17 de agosto de 2027

Código de artículo: BT370

Marca: Boba Time

Descripción: Polvo de coco – 5/3.5#

Código de lote: 20260428

Consumir preferentemente antes de: 27 de octubre de 2027

Código de artículo: BT371

Marca: Boba Time

Descripción: Pistacho en polvo 5/3.5#

Código de lote: 20260219

Consumir preferentemente antes de: 20 de agosto de 2027

Código de artículo: FN1000

Marca: Fanale

Descripción: Ube-Taro 10/2#

Código de lote: 20260223

Consumir preferentemente antes de: 24 de agosto de 2027

Código de artículo: SS500

Marca: Denda

Descripción: Helado de leche MX 12/1 kg

Código de lote: 20260403

Consumir preferentemente antes de: 2 de octubre de 2027

Código de artículo: CFC1000

Marca: Royal Gold

Descripción: Capuchino de vainilla francesa 6/2#

Código de lote: 20260416

Consumir preferentemente antes de: 15 de octubre de 2027

¿Dónde fueron distribuidos los productos afectados?

Los productos afectados llegaron a establecimientos clave como cafeterías, restaurantes y mediante entrega directa a una extensa red de regiones que incluye California, Utah, Idaho, Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte, Texas, Ohio, Luisiana, Georgia, Florida, Illinois, Oklahoma, Massachusetts, Washington, Oregón, Wisconsin, Nevada, Virginia, Connecticut, Tennessee, Kentucky y Minnesota.

El llamado de las autoridades sanitarias es a evitar el consumo de los productos para prevenir enfermedades. Se recomienda descartarlo o devolverlo al lugar de la compra para un reembolso completo.

En caso de alguna duda, se puede comunicar con SKS Copack al (562) 404-8158 para consultas adicionales, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 (hora del Pacífico).

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