Botafogo salva el invicto en Sudamericana con soberbio 1-3 en el Olímpico de la UCV

El Botafogo ha cerrado con broche de oro y de forma invicta su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al imponerse por 1-3 ante el Caracas FC. El compromiso, correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo E, se disputó este miércoles en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Con este resultado, el conjunto brasileño, bajo la dirección técnica del portugués Franclim Carvalho, se consolida en la cima de la tabla con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. Por su parte, los “Rojos del Ávila”, dirigidos por Henry Meléndez, finalizan en la segunda casilla con 9 unidades.

Bajo el formato de la competición, el Botafogo accede directamente a los octavos de final, mientras que el Caracas deberá disputar un repechaje a ida y vuelta contra uno de los terceros clasificados de la Copa Libertadores para intentar seguir vivo en el torneo continental.

Remontada carioca en el Olímpico

El encuentro comenzó con fortuna para los locales, luego de que el atacante español del Botafogo, Christopher Ramos de la Flor, anotara un gol en propia puerta que puso en ventaja provisional al Caracas durante la primera mitad. No obstante, el propio futbolista ibérico se encargó de enmendar su error en el complemento al marcar el tanto de la igualdad.

En el minuto 71, los visitantes completaron la remontada gracias a la pizarra de Carvalho. El recién ingresado Kauan Toledo, quien había saltado al césped precisamente en sustitución de Ramos, mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 1-2.

El Caracas buscó la reacción con cambios ofensivos, dando entrada al colombiano Juan Sebastián González en lugar del paraguayo Adrián Fernández. González estuvo a punto de sellar el empate con un potente remate de larga distancia, pero el esférico se estrelló caprichosamente en el travesaño custodiado por la zaga brasileña.

Ya en el tiempo de descuento, con el cuadro local completamente volcado al ataque y desgastado físicamente, el argentino Joaquín Correa (quien ya había asistido en los dos primeros goles) firmó el definitivo 1-3 tras recibir una habilitación de Toledo.

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