Directora de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA) en Florida defiende nuevos mapas electorales

NUEVA YORK – La directora de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA) en Florida, Bárbara Casanova, defendió los nuevos mapas electorales en el estado al argumentar que reflejan el aumento en la población desde el 2020 y que no tendrían un impacto significativo en la representación de comunidades como la puertorriqueña.

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“Desde COVID, hay casi 2 millones de personas más en la población de Florida y eso no es necesariamente por nacimientos, son por ingresos de otros estados y también de otros países. La población hispana ha crecido casi el doble que la población afroamericana…Los candidatos y el Partido tienen que reconocer eso porque va a cambiar el sistema aquí en la Florida”, planteó la republicana en entrevista con El Diario.

Florida es considerado un bastión republicano. El poder del voto cubano que tradicionalmente se inclina a líderes de ese partido ha hecho una gran diferencia en la demarcación. Aunque más inclinados a candidatos demócratas, electores puertorriqueños se han ido moviendo a la derecha.

Muchos de estos son no afiliados o independientes.

En las elecciones del 2024, el presidente Donald Trump le ganó a Kamala Harris por 13.1 puntos porcentuales o con un 56.1% versus 43.0% de los votos en Florida. En el 2020, el republicano había ganado en el estado por 3 puntos y en el 2016 por uno.

Un análisis de AP de los resultados de la elección general pasada arrojó además que, en términos generales, Trump obtuvo mejores resultados en todo el estado que cuatro años atrás, incluido el condado de Miami-Dade (sede de esa ciudad), con el 55% de los votos, esto en comparación con el 46% obtenido en el 2020.

En cuanto a votos hispanos, el 58% de los electores de ese bloque lo favoreció. De estos, el 70% del respaldo correspondió a votantes cubanos.

A nivel general, los márgenes de votación presidencial pasaron de ser más demócratas a más republicanos en el “Estado del Sol”.

En vista de la inclinación hacia políticos de ese partido en Florida, este periódico le preguntó a Casanova sobre la decisión de la Legislatura y del gobernador Ron DeSantis de aprobar la redistribución de distritos que inclinaría la balanza aún más hacia los republicanos con cuatro escaños adicionales, según las estimaciones.

La líder insistió: “Aunque la redistribución normalmente no se hace en este ciclo, como hemos crecido tanto es lógico que los distritos no están representando correctamente los votantes en esas áreas. En lugar de ser reaccionarios, estamos siendo proactivos al hacer ese cambio”.

Casanova, de origen cubano, añadió que las áreas más afectadas por la redistribución serían “en las que más hemos crecido, que son el sur de la Florida, el centro y un poco en Tampa y Jacksonville”.

La población de Florida

En 2025, había 23.5 millones de personas viviendo en Florida, lo que lo ubica como el tercer estado más poblado o la jurisdicción que alberga al 6.9 % de la población en EE.UU.

La Estimaciones de Población de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos arrojaron que la población de Florida creció más rápido que la de cualquier otro estado desde 2020.



Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2024, la población de Florida aumentó un 8.24 %.

Los datos del censo también apuntan a que, para el 1 de abril de 2020, la población en Florida se estimó en 21,538,187. Para el 1 de julio de 2024, la cifra alcanzaba los 23,372,215.

Los opositores a la redistribución electoral plantean que, para cualquier rediseño, se requieren los datos actualizados del censo que se divulgan cada 10 años. Lo anterior busca que los cambios sean lo más justos y y representativos posibles de la población, según estableció la Constitución de EE.UU.

“Enmiendas de Distritos Justos”

En el 2010, un 63% de los votantes en Florida favorecieron las “Enmiendas de Distritos Justos”, precisamente, para evitar la manipulación de distritos de manera partidista, lo que se conoce como “gerrymandering”.

El fin de las enmiendas constitucionales era prohibir cualquier rediseño dirigido a favorecer o perjudicar a un partido político o al titular de un cargo. Las enmiendas establecieron que no se puede, de manera intencional o no, negar representación a las minorías raciales o lingüísticas en el proceso político.

Casanova reconoció que el tribunal podría detener la redistribución a raíz de la demandas presentadas por grupos opuestos a los cambios.

“En estos momentos, para que se paralice la redistribución, tendría que haber algo en violación de la Enmienda de Distritos Justos”, matizó.

“Precisamente, el argumento de los que están en contra de esta redistribución es que se están violentando las Enmiendas de Distritos Justos que aprobaron los residentes de Florida para que no se hiciera esta práctica de manera partidista, ya que esto se tiene que hacer con los datos del censo. En ese sentido, ¿cuál es la postura suya sobre lo que está pasando en Florida?”, indagó este periódico.

“No es común hacerlo este año, pero responde a un crecimiento que es tan inusualmente único que requiere que miremos los distritos para ver la representación apropiada, porque antes no reflejaban los cambios en la población”, recalcó.

“Pero, en términos de la comunidad boricua, que es una de las que más ha crecido desde el huracán María para acá, y el alegato es que la redistribución se hizo con base en los datos del censo para representar a esa población. Lo que se plantea es, que, con esta redistribución, se estaría afectando la representación de los boricuas porque se estaría fragmentando ese voto”, continuamos.

“No he visto eso y no puedo decir específicamente, pero los puertorriqueños viven más en el centro de la Florida que en el sur. Estamos hablando de los condados que están alrededor de Orlando, Orange; Kissimmee, en el condado Osceola. En la redistribución, los hispanos estamos viendo más representación en todos los distritos”, afirmó Casanova.

“La redistribución no puede ser solamente con base en raza y representación, sino que refleje el crecimiento natural…Esas cuestiones tendrán que ir a la corte, pero ahora hemos visto que, en general, en los distritos habrá más representación de los hispanos en todos los ámbitos”, argumentó.

La entrevistada también rechazó que los intereses de los puertorriqueños puedan ser distintos a los de otras comunidades en el estado.

“Por ejemplo, el distrito 9 que ocupa el demócrata Darren Soto es uno de los afectados, y hay varios votantes ahí puertorriqueños…Históricamente ha sido un distrito demócrata y (los puertorriqueños) han votado por Soto”, planteamos.

“Yo no creo la premisa de que los asuntos de los boricuas no se alinean a los de otras comunidades hispanas. Yo creo que los temas y asuntos que son de importancia para los boricuas son los mismos de otros hispanos”, replicó.

“Si hay temas que impactan a los puertorriqueños diferentes a otros hispanos votantes en la Florida, tendría que hacer más análisis, pero yo creo que el único tema que tendría un impacto sería el tema de estadidad (estatus) para la isla que ha sido un tema que se ha estado debatiendo hace muchos, muchos años…Eso es lo único que yo creo que tendría un impacto con la redistribución. Es un tema un poco único para los puertorriqueños que otros grupos no le darán la misma importancia”, contrastó.

Casanova resumió que, aunque la redistribución favorecería “un poquito más a los candidatos conservadores”, a la misma vez garantiza mayor representación de los hispanos que “han crecido a un paso doble que otras minorías…”.

Este martes, el juez de distrito del condado Leon, Joshua Hawkes, denegó la solicitud de orden preliminar que presentaron el mes pasado organizaciones que se oponen a los nuevos mapas.

El planteamiento de grupos como la Liga de Mujeres Votantes, Common Cause y Equal Ground Education Fund, es que el rediseño debe ser desestimado, ya que va en contra de las Enmiendas de Distritos Justos.

El juez, sin embargo, determinó que los nuevos mapas, así como los argumentos en su contra se dieron apenas unos meses antes de las elecciones primarias y generales, y que regresar al diseño previo crearía un caos ante la cercanía de los eventos electorales.

La diáspora puertorriqueña en Florida

En Florida, viven, aproximadamente, 1.2 millones de boricuas, muchos de los que arribaron al estado tras el huracán María en el 2017.

Florida es al momento el estado con más boricuas en EE.UU.

El distrito congresional 9 que representa Soto, quien es de origen boricua, cubre el centro de Florida y el área metropolitana sur de Orlando. El distrito incluye los condados de Osceola y partes de Orange y Polk, donde reside buena parte de los puertorriqueños en el estado.

El análisis apunta a que la redistribución haría más difícil que Soto logre la reelección al puesto que ocupa desde hace 9 años.

Los boricuas son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

No obstante, por ser un territorio de EE.UU., los residentes en la isla no cuentan con representación plena en el Congreso, por lo que la gestión que hagan congresistas -puertorriqueños o no- a favor de la comunidad a nivel federal es esencial para su bienestar y desarrollo.

El voto puertorriqueño versus el cubano

Las diferencias entre el voto cubano y el boricua en Florida son muy claras, consideró Casanova.

“Los cubanos somos un bloque de votantes muy diferentes a otros hispanos, porque son tan conservadores y tan republicanos históricamente. Otros grupos hispanos son más moderados, están más al medio, y antes eran más liberales. Ha iniciado un cambio más cerca a cómo votan los republicanos cubanos, pero no a ese extremo. Lo que estamos viendo es que son conservadores más moderados. Pero eso es a nivel general…”, analizó.

La también secretaria nacional de RNHA aseguró que, para que los demócratas avancen electoralmente en el estado, tienen que convencer a votantes indecisos o sin afiliación política.

“Lo que hemos visto en la Florida es que para que los demócratas puedan avanzar van a tener que enfocarse en los votantes que están indecisos y que no están registrados con un partido particular. Ese loque de votantes podría tener un mayor impacto para hacer un cambio, pero la cuestión es si pueden atraer los suficientes hispanos que no tienen afiliación para sobrepasar la ventaja que ya tiene el Partido Republicano”, expuso.

Casanova, quien ha manejado varias campañas republicanas a nivel estatal y nacional, reconoció, sin embargo, que un tema que podría jugarle en contra al Partido es la preocupación de buena parte de la población sobre el alto costo de vida.

“Definitivamente, estamos viendo un movimiento de los hispanos en la Florida, pero queremos ver el alcance del cambio; qué está moviendo el sentimiento del votante. En Florida, estamos viendo que el costo de vida, los impuestos son los temas que hemos visto que, hasta el momento, han tenido más impacto. A nivel nacional, la Administración (Trump) ha hecho muchos cambios, y también en Latinoamérica y Europa, que todos tienen su impacto. No hemos visto los cambios que se esperaban ver inmediatamente, pero, al mismo tiempo, estamos atendiendo otros temas que son muy importantes para los votantes hispanos como la migración y la seguridad nacional. Se ha podido cerrar la frontera, controlar eso, y mejorar la seguridad nacional en todos los estados”, reflexionó.

En esa dirección, la activista dijo que la organización que representa trabaja en una encuesta para conocer mejor el sentir de poblaciones latinas con respecto al abordaje y las políticas en relación con temas como los mencionados.

Sobre las divisiones entre los republicanos que apoyan las posturas MAGA de Trump y los más moderados apostó a un mensaje unificado que se base en los principios básicos de la plataforma republicana.

“El apoyo e impacto de Trump ha sido algo muy único que en realidad no se había visto, y cuando yo hablo con votantes y con los que llevan campañas, ni en este 2026 ni en el 2028 vamos a tener una figura como Trump que va a atraer tanto a los votantes…Tenemos que estar más enfocados en los temas y los asuntos como el costo de vida y otros que nos impactan…Tenemos que enfocarnos en la plataforma republicana y en los que los hispanos y conservadores se alinean nacional y tradicionalmente, los temas que tienen que ver con la familia, educación, fe, seguridad nacional. Son todos base de la plataforma republicana en los que los hispanos naturalmente tenemos alineación. Ahí tenemos que concentrarnos en el mensaje y el alcance”, abundó.

La experta también reconoció que hace falta orientar mejor a los nuevos votantes sobre la configuración del sistema electoral en EE.UU.

“A los nuevos votantes que a lo mejor no tienen experiencia con el proceso acá y el sistema de dos partidos. En otros países, los sistemas electorales son un poco diferentes y más amplios”, puntualizó.

En Puerto Rico, por ejemplo, sus residentes no están tan familiarizados con los partidos nacionales (en EE.UU.) debido a que solo pueden votar en las primarias presidenciales y no en eventos federales, y los que votan deben estar afiliados a los respectivos partidos.

La RNHA, con capítulos en varios estados, es una organización política fundada en 1967, que busca promover los temas e intereses de los hispanos dentro del Partido Republicano, así como a candidatos de ese Partido entre miembros de esa población.

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