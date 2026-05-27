“Off Campus” ha marcado un récord en Amazon Prime Video

Desde hace 12 días, “Off Campus” está disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video y en estos pocos días ha logrado reunir 36 millones de espectadores.

Con esta cifra, la serie se convierte en la tercera serie debut más vista en la historia de Amazon Prime Video. En la lista, se sitúa detrás de las series “The Lord of the Rings: The Rings of Power” y “Fallout”.

Esta nueva serie de amor juvenil se basa en la serie de libros escrita por la canadiense Elle Kennedy. En redes sociales, “Off Campus” se ha vuelto un tema de conversación, pues recibe buenos comentarios, genera memes y mucho más. Incluso, personalidades como Jennifer López se han convertido en fanáticas de la historia.

El estreno de “Off Campus” se da justo un año después de que se estrenara la última temporada de “The Summer I Turned Pretty”, otra historia juvenil que se hizo muy popular y que incluso llevó a Amazon Prime Video a producir una película para darle fin a la historia, la cual actualmente está en rodaje.

Según el reporte obtenido por “Variety”, la nueva serie ha captado la atención de espectadores de entre 18 y 34 años. Incluso, sobre el éxito de esta película, se ha declarado en un comunicado de Amazon Prime Video: “Nos alegra enormemente ver a una comunidad tan apasionada unirse en torno a la primera temporada de la adaptación de la entrañable historia de Elle Kennedy, a cargo de la creadora Louisa Levy y la coproductora ejecutiva Gina Fattore. Cuando te ganas la confianza del público y cumples con sus expectativas, responden con entusiasmo, y sin duda lo han hecho con ‘Off Campus'”.

La encargada de esta adaptación de las novelas fue Louisa Levy, quien también figura en el proyecto como directora ejecutiva. Los protagonistas de la historia son Ella Bright y Belmont Cameli, quienes interpretan a Hannah y Garrett.

La serie de libros en la que se basa la serie tiene un total de cinco libros, pero, contrario a otras sagas, estos libros no están centrados en una misma pareja, sino que la escritora dedicó cada novela a parejas distintas del mismo círculo universitario.

El plan de Amazon Prime Video es seguir con más temporadas, aunque no se ha dado información sobre cuándo se estrenará su segunda temporada y si seguirá con el orden de las novelas originales.

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