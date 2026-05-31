Emily Blunt confesó sentirse “aterrorizada” por la IA

La actriz Emily Blunt se refirió al uso de la inteligencia artificial y confesó sentirse “aterrorizada” de hacer uso de ella durante el rodaje de su más reciente película “Disclosure Day”, dirigida por Steven Spielberg.

Blunt conversó en el programa “Hot Ones” con Sean Evans sobre una secuencia en la película en la que tiene que hablar en un idioma no humano y se refirió a los desafíos técnicos de la grabación.

“Es una escena de cuatro minutos que grabamos y que culmina en ese momento en el que ella se va desintegrando poco a poco. Hay varias maneras de hacerlo. Se podría usar inteligencia artificial, lo cual me aterra un poco. Pensé que podría hacer sonidos muy extraños”, dijo en el programa.

Emily Blunt decidió hacer esos sonidos de una manera orgánica y, con el apoyo del diseñador de sonido, hubo un buen resultado.

“Dije que tal vez podría venir y hacer una serie de sonidos extraños. Y eso fue lo que hicimos. Hice una especie de chasquidos, zumbidos, sonidos consonánticos, sonidos de respiración extraños. El diseñador de sonido se fue y creó ese sonido extraño”, dijo la actriz.

Emily Blunt actúa en esta cinta junto con un elenco conformado por Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

Se trata de una cinta de ciencia ficción sobre alienígenas. Es la película número 37 de Steven Spielberg. “Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas. Nos acercamos al… “Día de la Revelación””, dice la sinopsis de la película.

Emily Blunt expresó el profundo respeto que siente por las obras de Spielberg, muchas de las cuales, como “Tiburón” de 1975, se han convertido en sus favoritas.

“Hay tantos temas hermosos en todas las películas de Steven. Es acción trepidante y, ya sabes, es una narración a gran escala. Pero creo que tiene una base emocional que la impregna a la perfección, esa humanidad”, dijo en “Hot Ones”.

“Disclosure Day” se estrenará en cines el 12 de junio

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