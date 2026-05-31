Jennifer López confiesa que sus hijos pronto dejarán su casa

Al mismo tiempo que promociona el estreno de la película “Office Romance”, Jennifer López se está enfrentando a que tendrá que despedir a sus mellizos para que comiencen la universidad después del verano.

Como es normal en Estados Unidos, Emme y Maximilian, hijos de López y de Marc Anthony, dejarán la casa de su madre para irse a la residencia de la universidad que cada uno elija. La cantante y actriz habló sobre cómo se siente con este nuevo paso familiar.

Durante una conversación en el programa de Jimmy Kimmel, contó que ha pasado los últimos meses llorando; también dijo que tuvo que escribir las notas para el anuario, y hacerlo le tomó unos días. Dijo: “Hace dos meses, tuve que escribir esa pequeña nota para el anuario. ¡Les juro que lloré! Me tomó dos días escribirlo”.

Al mismo tiempo que le afecta emocionalmente, también ha estado involucrada en la preparación de la mudanza para después del verano. Aunque también le confesó a Kimmel: “Entonces, cuando lleguen, se darán cuenta de que sus dormitorios son demasiado pequeños. Espero que extrañen su hogar y quieran volver pronto. Ese es mi plan”.

Hay que recordar que López se mudó recientemente a una mansión en Hidden Hills, California, que compró el año pasado tras meses de búsqueda. La cantante y actriz tuvo que buscar un nuevo hogar luego de separarse de Ben Affleck.

La nueva propiedad de López tuvo un precio de $20 millones de dólares y esta incluye una casa principal de 10,460 pies cuadrados, y ocupa un lote de 2.3 acres. Lo que se asegura es que, tras la compra, hizo reformas en el lugar para hacerlo más cómodo y ajustado a sus gustos.

En las últimas semanas también ha sido noticia que Ben Affleck le cedió a JLo toda la propiedad en Beverly Hills, California, que compartió con ella durante unos meses. Esta propiedad se intentó vender durante los últimos años, por lo que Affleck quiso desentenderse de la propiedad y que ahora solo sea obligación de la cantante.

Estas nuevas declaraciones las hizo López como parte de su gira de medios para promocionar “Office Romance”, una comedia romántica que se estrenará este 5 de junio en Netflix. Esta nueva película la protagoniza junto con Brett Goldstein, quien también se encargó de escribir su guion.

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