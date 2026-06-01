Taylor Swift anuncia canción original para “Toy Story 5″

La cantante Taylor Swift anunció el lanzamiento de una canción original para “Toy Story 5”, la nueva edición de la franquicia animada de Disney.

Swift regresa a sus raíces country con esta pieza musical titulada “I Knew It, I Knew You”, que se estrena este viernes 5 de junio y que está vinculada al personaje de la vaquera de juguete Jessie.

Taylor Swift vuelve a trabajar con Jack Antonoff, quien es coescritor y coproductor de la canción. Antonoff y Swift se reencuentran en esta pieza musical luego de que trabajaron juntos en “The Tortured Poets Department”, el álbum de 2024 de Taylor Swift.

“Es una Toy Story”, escribió Swift en un mensaje a sus fans, junto a un emoji de una cara sonriente con sombrero de vaquero. El anuncio se dio en la página web de Taylor Swift el lunes 1 de mayo, donde apareció un conteo regresivo, acompañado de una imagen de Jessie bailando en un tejado con solo las letras “TS” junto a 13 nubes blancas.

En una publicación, Taylor Swift expresó su emoción por esta colaboración con Disney. “¡Lo sabías! Mi nueva canción original ‘I Knew It, I Knew You’ para Disney y@pixar‘s@toystory El 5 de junio será tuyo. Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story“, escribió la estrella pop.

Taylor Swift se refirió a lo mucho que le gustó la película “Toy Story 5” cuando tuvo la oportunidad de verla en sus primeras etapas. “Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad? Ya puedes reservarla exclusivamente en mi sitio web y ver Toy Story 5 en cines el 19 de junio”, dijo la arrtista.

Toy Story 5 cuenta con otra incorporación de alto nivel. La estrella boricua Bad Bunny debutará en el doblaje al prestar su voz para un personaje de la nueva película animada. Bad Bunny dará voz al recién incorporado personaje de “Pizza with Sunglasses”.

Disney adelantó que “Pizza with Sunglasses”, el personaje al que Bad Bunny le dará voz, forma parte de un grupo de juguetes abandonados en la nueva entrega de la franquicia animada.

“Toy Story 5” está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton, se se estrenará solo en cines el 17 de junio de 2026.

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