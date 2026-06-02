Jardín Botánico de Queens ofrece cine al aire libre desde $6 dólares

Cuando cae la tarde y el calor empieza a dar tregua, algunos de los rincones más especiales de Nueva York encuentran una segunda vida. Este verano, uno de ellos volverá a abrir sus puertas después del horario habitual para combinar naturaleza, cine y atardeceres en una experiencia difícil de igualar.

Se trata del Jardín Botánico de Queens, un extenso refugio verde ubicado en Flushing que ocupa 39 acres de superficie y que volverá a celebrar sus tradicionales noches de cine al aire libre durante la temporada 2026.

La propuesta llega justo cuando los planes estivales comienzan a multiplicarse en la ciudad. Tras el anuncio de las populares funciones en Bryant Park y Wollman Rink, este santuario natural se suma nuevamente a la agenda con una serie de proyecciones pensadas para disfrutar entre flores, árboles y mantas de picnic.

Un rincón histórico que floreció tras la Feria Mundial

Mucho antes de convertirse en uno de los secretos mejor guardados de Nueva York, el Jardín Botánico de Queens nació como parte de la Exposición Universal de Nueva York de 1939.

Con el paso de las décadas, el lugar evolucionó hasta transformarse en una de las áreas verdes más atractivas del distrito. Sus visitantes pueden recorrer espacios tan reconocidos como el “Fragrance Walk”, descubrir el colorido “Bee Garden” o pasear entre las flores del “Rose Garden”, uno de los sectores más fotografiados del recinto.

Además de su riqueza botánica, el jardín destaca por reflejar la diversidad cultural de Queens a través de especies vegetales, diseños paisajísticos e instalaciones artísticas distribuidas por todo el complejo.

Así serán las noches de cine del verano 2026

La experiencia va mucho más allá de sentarse frente a una pantalla. Cada entrada incluye acceso exclusivo al jardín fuera del horario regular, permitiendo a los asistentes disfrutar del lugar durante la llamada hora dorada, uno de los momentos más fotogénicos del día.

Los organizadores también entregarán una manualidad temática incluida con el boleto. Las puertas abrirán habitualmente a las 6:30 de la tarde, mientras que las películas comenzarán alrededor de las 8:30 de la noche.

Ese margen de tiempo permitirá recorrer los jardines, comprar algo de comer en los puestos instalados en el lugar o disfrutar de un picnic antes de la función.

Quienes planeen asistir deberán llevar su propia manta o una silla plegable cómoda, ya que los espacios se asignarán por orden de llegada.

Calendario completo de funciones

La programación de este año mezcla clásicos, títulos familiares y producciones que han marcado distintas generaciones.

Fechas confirmadas

12 de junio: “The Birdcage”.

10 de julio: “The Neverending Story “.

17 de julio: “Zootopia 2”.

8 de agosto: “The Matrix”.

15 de agosto: “Crazy Rich Asians”.

Otro de los grandes atractivos del evento es el precio. Las entradas costarán $6 dólares para adultos, $4 dólares para estudiantes y personas mayores, y $2 dólares para niños. Los miembros del jardín y los menores de tres años podrán ingresar gratuitamente.

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