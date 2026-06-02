Mujer es picada por araña en Italia y desarrolla sepsis; ahora solo puede caminar 30 segundos sin ayuda

Una aparente picadura de insecto durante unas vacaciones en Italia terminó por transformar la vida de Julia Newton-Mercer, una mujer de 43 años que enfrentó una grave infección, varias intervenciones quirúrgicas y secuelas permanentes tras desarrollar complicaciones asociadas a la lesión.



De acuerdo a People, Newton-Mercer pasó una semana en Cerdeña, Italia, en octubre de 2022. Durante su estancia, recibió varias picaduras de insectos mientras permanecía al aire libre cerca de su hotel. Aunque una marca en una de sus piernas llamó su atención, consideró que se trataba de una reacción común y no buscó atención médica inmediata.



Al regresar a casa, la lesión continuó presentando episodios recurrentes de inflamación y cicatrización.

Durante cerca de un año, la afectación reaparecía de forma periódica pese a los tratamientos con antibióticos indicados por los médicos, quienes tampoco lograban determinar el origen exacto del problema.

La pierna de Julia Newton-Mercer empeoró

La situación empeoró después de que la mujer golpeara accidentalmente la zona afectada contra una silla. Aunque el dolor disminuyó temporalmente, semanas más tarde comenzó a experimentar molestias intensas en la pierna, acompañadas por un deterioro progresivo de la piel.



En julio de 2023, los síntomas alcanzaron un nivel crítico. Newton-Mercer relató que el dolor se volvió insoportable y que la piel en la parte posterior de la pierna comenzó a desprenderse.

Además, la herida empezó a supurar, por lo que tuvo que acudir dos veces al día a una clínica para recibir curaciones y vendajes.

Desarrolló sepsis

Ante el agravamiento del cuadro clínico, fue hospitalizada en agosto de 2023 tras desarrollar sepsis, una respuesta extrema del organismo a una infección que puede poner en riesgo la vida.

Los médicos determinaron que era necesario realizar una cirugía de emergencia de cinco horas, además de un procedimiento para retirar tejido dañado y tratar de salvar ambas piernas.

Según explicó la paciente, los especialistas le informaron que el golpe recibido en la zona afectada pudo haber desencadenado una reacción en la que su propio organismo comenzó a atacar los tejidos alrededor de la lesión.

Picadura de araña

Los médicos también sospecharon que la picadura original podría haber sido causada por una araña violinista, conocida también como araña reclusa parda. De acuerdo con el Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky, las mordeduras de esta especie son poco frecuentes, pero en algunos casos pueden provocar heridas graves que requieren atención médica.



Tras la cirugía, Newton-Mercer aseguró que no podía sentir sus piernas al despertar. Su proceso de recuperación continuó durante los años siguientes y requirió injertos de piel realizados en octubre de 2024 y febrero de 2025.



Las consecuencias físicas han modificado por completo su rutina diaria. La mujer tuvo que abandonar su empleo como embalsamadora debido a que ya no puede caminar de forma independiente durante más de 30 segundos.

Además, necesita acompañamiento para realizar actividades fuera de casa.



Actualmente, Newton-Mercer comparte su experiencia para alertar sobre la importancia de vigilar cualquier picadura o lesión que presente cambios inusuales y buscar atención médica cuando los síntomas persistan o empeoren.



Aunque reconoce que deberá mantenerse atenta a posibles complicaciones en el futuro, afirma haber superado una de las etapas más difíciles de su vida tras enfrentar una enfermedad que estuvo a punto de costarle ambas piernas.

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