A$AP Rocky se pronuncia sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

Hace tres meses, la familia de la cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky vivió un momento traumático cuando una mujer disparó un rifle de asalto a su casa y luego se dio a la fuga. Tras el incidente, el rapero se pronunció por primera vez sobre lo que este ataque causó a su familia a nivel emocional.

En una entrevista con la revista VIBE, el artista aseguró que el ataque causó un impacto negativo para su familia.

“Fue muy jodido. Alguien intentó hacer daño a mí y a mi familia. El incidente nos quitó mucha paz y felicidad de poder simplemente ser libres”, señaló. “No quiero que me roben mi paz y mi alegría”, declaró el intérprete de “Praise the Lord” a VIBE.

El ataque ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando una mujer identificada por las autoridades como Ivanna Lisette Ortiz disparó con un rifle semiautomático estilo AR-15 a la casa de Rihanna mientras varios miembros de la familia se encontraban en el lugar. Afortunadamente, nadie resultó herido.

A$AP Rocky se encontraba dentro de un tráiler en la propiedad cuando ocurrieron los disparos, mientras que Rihanna y sus hijos se encontraban dentro de la casa. Según la acusación de la Fiscalía, al menos 10 personas, incluyendo el personal doméstico, estuvieron potencialmente en la línea de fuego. Incluso los disparos alcanzaron una propiedad vecina, por lo que Ortiz enfrenta cargos adicionales.

La presunta atacante huyó de la escena en su vehículo Tesla blanco, pero poco después fue detenida en la cercana Sherman Oaks durante un control policial, dijeron fuentes del Departamento de Policía a NBC Los Ángeles.

El pasado 25 de marzo se celebró la audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Ivanna Ortiz se declaró inocente de todos los cargos y permanece detenida a la espera de su juicio. La fianza se fijó en $1,875 millones de dólares. Si es hallada culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Hasta el momento, Rihanna no se ha pronunciado con respecto al ataque contra su familia. Esta no es la primera vez que Rihanna sufre una violación de seguridad en su casa. En 2018, un hombre, identificado como Eduardo León, saltó las verjas de la casa de Rihanna y permaneció escondido en el interior durante 12 horas. La artista no se encontraba en la casa y el sujeto fue descubierto por una asistente. León se declaró inocente de cargos de acoso a la cantante, según la entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

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