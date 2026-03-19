Aseguran que están haciendo reparaciones en la mansión de Rihanna que fue atacada por una mujer

El pasado 8 de marzo, una mujer disparó hacia la mansión de Rihanna en Beverly Hills, California, pese al susto, la cantante y empresaria no salió lastimada y poco tiempo después salió de California a bordo de un avión privado.

Los únicos daños causados por la mujer fueron en la estructura de la propiedad, y ahora se ha revelado que el sitio está siendo reformado. Según reportes, los proyectiles impactaron principalmente en la puerta de entrada de la propiedad.

“Realtor.com” fue uno de los medios que informaron sobre las reparaciones que ya se están haciendo en el lugar. En fotos obtenidas por algunos medios se pueden ver trabajadores en escaleras reparando los agujeros de bala.

“TMZ”, uno de los medios que ha obtenido las fotos, también tuvo acceso a las fotos que mostraron a Rihanna dirigiéndose al aeropuerto de donde salió subida a su jet privado.

¿Qué se sabe del caso?

La mujer que disparó a la mansión de Rihanna fue arrestada e identificada como Ivanna Lisette Ortiz. También se ha reportado que realizó entre cinco y siete disparos con un rifle tipo AR-15. En ese momento, la cantante sí se encontraba dentro de la casa.

Tras el arresto, Ortiz ha sido acusada de intento de homicidio. Según la fiscalía, el ataque fue “deliberado y premeditado” y se le impuso una fianza de $10.2 millones de dólares.

¿Cómo es la mansión de Rihanna que fue atacada?

Todo parece indicar que la propiedad de Rihanna que fue atacada hace un par de semanas es la misma que compró en 2020 por $13.8 millones de dólares. Hay que recordar que la cantante y empresaria ha tenido varias propiedades en Estados Unidos.

La construcción de esta propiedad data de los años 30, aunque según reportes la casa principal fue demolida y vuelta a construir justo antes de que la cantante la comprara. Esta casa principal tiene una extensión de 7,500 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Se sabe que poco después del suceso Rihanna salió de California, pero por ahora no se tiene información sobre cuándo regresará y si tiene planes de cambiar de residencia principal.

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