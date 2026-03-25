Mujer se declara no culpable de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

La mujer acusada de disparar un rifle de asalto contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles se declaró inocente de intento de asesinato y de más de una docena de cargos relacionados.

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, fue identificada como la mujer que presuntamente disparó contra la casa de Rihanna desde su auto mientras la artista y su familia se encontraban dentro de la residencia hace un par de semanas. Tras su arresto, Ortiz presentó su declaración ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a través de su abogado.

La mujer, originaria de Florida, tiene previsto comparecer en una audiencia preliminar el próximo 8 de abril. Por el momento permanece detenida y con una fianza de $1,875 millones de dólares.

Ortiz está acusada de disparar al menos 20 veces un rifle semiautomático que puso vidas en riesgo, según informó la fiscalía a la BBC. Por esta razón, la fiscalía se opuso a la solicitud del abogado defensor público de Ortiz de reducir la fianza. Además, señaló que la mujer, que se dedica a la logopedia, premeditó el ataque, ya que llevaba una peluca en su vehículo al momento de la detención.

Además del cargo de intento de asesinato, Ortiz enfrenta 10 delitos graves de agresión con arma de fuego semiautomática y tres más por disparar contra una vivienda habitada o caravana. Los delitos están relacionados con cada persona dentro de la vivienda, que incluye a Rihanna, su pareja A$AP Rocky, sus tres hijos, la madre de Rihanna, Monica Fenty, y varias personas más.

Ortiz disparó repetidamente contra la casa de Rihanna desde su auto durante la tarde del 8 de marzo con un rifle estilo AR-15. La mujer huyó en su vehículo Tesla blanco, pero poco después fue detenida en la cercana Sherman Oaks durante un control policial, dijeron fuentes del Departamento de Policía a NBC Los Ángeles.

“Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos”, dijo Armen Arias, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, tras el arresto de Ortiz.

Las autoridades aún investigan los posibles motivos de la mujer para disparar varias rondas contra la vivienda. Las pesquisas se han concentrado en las publicaciones en Facebook de la mujer que nombró a la intérprete de ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’ y le pedía que le “hablara directamente”.

De ser encontrada culpable de todos los cargos, Ortiz enfrentaría una condena máxima de cadena perpetua.

Hasta el momento, Rihanna no se ha pronunciado con respecto al ataque contra su familia. Esta no es la primera vez que Rihanna sufre una violación de seguridad en su casa. En 2018, un hombre, identificado como Eduardo León, saltó las verjas de la casa de Rihanna y permaneció escondido en el interior durante 12 horas. La artista no se encontraba en la casa y el sujeto fue descubierto por una asistente. León se declaró inocente de cargos de acoso a la cantante, según la entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

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