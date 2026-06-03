Aseguran que Dua Lipa cerrará algunas calles para celebrar su boda en Italia

El pasado fin de semana, Dua Lipa y Callum Turner celebraron su boda civil en Londres, Inglaterra. Esta boda fue privada, pues la cantante y el actor solo invitaron a familiares y amigos cercanos.

Al mismo tiempo que se casaban oficialmente, la pareja sigue preparando todo para la gran ceremonia que harán en Sicilia, Italia, y que sí incluirá muchos invitados. Se dice que esta boda está programada para finales de junio.

Según información compartida recientemente por “The Sun”, esta celebración tomará más de tres días, algo así como la boda del año pasado de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Incluso, el medio ha asegurado que se podrían cerrar algunas plazas de Sicilia por la celebración.

Al ser una celebración de varios días, los invitados deberán asistir a diferentes eventos que tendrán lugar en algunos de los lugares más emblemáticos y bonitos de la ciudad. Los asistentes y los trabajadores del evento han tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad.

“The Sun” también ha revelado que la boda está siendo organizada por Alessandra Grillo, quien es una famosa organizadora de este tipo de eventos. Por otro lado, la policía está trabajando en hacer que la pareja y sus invitados se sientan seguros en la ciudad.

Se dice que el cierre de la Piazza Santa Anna y la Piazza Croce dei Vespri es justamente para garantizar la seguridad de todos. También se está evaluando el cierre de algunas carreteras durante tres días. Estas acciones están ocasionando críticas entre los habitantes de Palermo.

Según el diario británico, los novios y sus invitados estarán hospedados en el Villa Igiea, a Rocco Forte hotel, un lugar de lujo que tiene un costo aproximado de €1,000 euros por noche. Aunque no se tiene una lista oficial de todos los invitados y cuántos serán, sí se cree que Elton John asistirá e incluso dará un show durante la celebración.

Mientras estos rumores se hacen públicos, Dua Lipa publicó en sus redes sociales las fotos oficiales de su boda civil. En las fotos se le ve posando junto a su ahora esposo, luciendo el traje diseñado por casa de moda Schiaparelli.

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