Liberan a todos los rehenes en banco de California y sospechoso cae abatido

Luego del intenso operativo de seguridad en el centro de Bakersfield, California, fuentes consultadas por ABC News confirmaron este miércoles que el presunto responsable de una situación de rehenes y amenaza de bombas fue abatido, mientras que se concretó la liberación de todas las personas retenidas.

El incidente se extendió por varias horas dentro de una sucursal del banco Chase, luego de reportarse una aparente amenaza de artefacto explosivo el día previo.

La situación de emergencia se originó el martes aproximadamente a la 1:00 p.m., hora local, en la intersección de Chester Avenue y la calle 17, un sector de alta actividad comercial que requirió el desalojo de las edificaciones colindantes.

Cronología del operativo y mediación policial

El suceso se originó cuando un individuo, cuya identidad no se ha divulgado, ingresó a las instalaciones bancarias, y pemaneció atrincherado junto a varias personas raptadas en el interior del lugar, informó el sargento Eric Celedon, portavoz del Departamento de Policía de Bakersfield.

Los especialistas en manejo de crisis lograron avances mediante contacto telefónico con el implicado durante el martes en la noche.

“Seguimos en el lugar, en el edificio del Chase Bank, y hemos negociado la liberación de un segundo rehén. Hasta el momento no se han reportado heridos”, señaló la policía en redes sociales pasadas las 9:00 p.m.

A pesar de las alarmas iniciales sobre un posible artefacto peligroso, los cuerpos de seguridad indicaron en ese momento que no se había corroborado la existencia real de una bomba dentro de la estructura bancaria.

FBI y DHS apoyaron a las autoridades locales

Con el fin de controlar el perímetro, las autoridades locales recibieron apoyo estratégico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de diversas unidades de asistencia táctica provenientes de todo el estado.

“Es una zona muy concurrida. En este lugar tenemos a nuestra disposición todos los recursos posibles: equipo SWAT, equipo antibombas, equipo canino, unidad antigangas, negociadores, equipo de drones; todos los recursos que tenemos para llevar esto a la conclusión más segura están aquí ahora mismo”, declaró el sargento Eric Celedón el martes.

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