Reino Unido analiza prohibir vuelos a pasajeros conflictivos en múltiples aerolíneas

Una propuesta que se estudia en Reino Unido podría cambiar la forma en que las aerolíneas gestionan a los pasajeros problemáticos, al permitir el intercambio de información entre compañías para impedir que ciertos viajeros reserven vuelos con diferentes operadores.

De acuerdo con informacións de medios locales, el plan contempla la creación de un sistema mediante el cual las aerolíneas compartan datos sobre pasajeros que hayan protagonizado conductas abusivas o disruptivas durante los vuelos. Actualmente, una persona vetada por una compañía aérea suele tener la posibilidad de viajar con otra.

Creación de una base de datos nacional

La iniciativa se encuentra en fase de análisis y se prevé que funcionarios del gobierno británico se reúnan este mes con representantes de la industria aérea para discutir el funcionamiento de una posible base de datos nacional de pasajeros conflictivos.

La propuesta surge mientras las aerolíneas continúan enfrentando incidentes relacionados con viajeros ebrios, agresivos o indisciplinados, especialmente durante las temporadas de mayor demanda.

Una fuente gubernamental citada por la BBC señaló que el comportamiento antisocial a bordo de los aviones es inaceptable, aunque reconoció que los pasajeros pueden consumir bebidas alcohólicas en los aeropuertos.

Según el proyecto, la base de datos sería administrada conjuntamente por autoridades gubernamentales y el sector aéreo.

Especialistas cuestionan la propuesta

Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos entre especialistas. Gary Leff, analista de la industria turística y autor del blog “View From the Wing”, advirtió que persisten dudas sobre la aplicación práctica de un sistema de estas características.

Leff afirmó que una lista negra nacional respaldada por el gobierno plantea interrogantes relacionados con el debido proceso, especialmente porque cada aerolínea cuenta con criterios y procedimientos distintos para investigar incidentes ocurridos durante los vuelos.



El especialista señaló que desacuerdos aparentemente menores entre pasajeros y tripulantes podrían escalar y derivar en consecuencias más amplias que una simple prohibición comercial por parte de una aerolínea.

Dudas sobre la efectividad de los vetos

También puso en duda la eficacia de la medida para reducir los comportamientos disruptivos, al considerar que algunos incidentes están vinculados con problemas de salud mental o abuso de sustancias. Según explicó, endurecer las sanciones, incluso con vetos permanentes, podría tener un impacto limitado en determinados casos.

Leff recordó además que una propuesta similar fue planteada en Estados Unidos en 2022 por el director ejecutivo de Delta Air Lines, Ed Bastian, aunque la iniciativa no avanzó.

Debate entre viajeros y usuarios de redes sociales

La discusión también se trasladó a redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la posibilidad de imponer sanciones más severas a pasajeros conflictivos, argumentando que ello beneficiaría a viajeros y trabajadores del sector aéreo.

Otros participantes cuestionaron quién tendría la autoridad para determinar qué conductas justificarían la inclusión de una persona en una lista nacional de prohibición de vuelo y cuáles serían los criterios aplicados.

Asimismo, varios comentarios expresaron preocupación por las garantías de debido proceso y por la posibilidad de que una decisión tomada por una sola aerolínea pueda afectar el acceso de una persona a múltiples compañías aéreas.

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