ACLU impugna ley HB 1704 de Tennessee por criminalizar permanencia de inmigrantes con orden de deportación

Organizaciones defensoras de derechos civiles en Estados Unidos presentaron una demanda colectiva federal contra la ley HB 1704 de Tennessee, al considerar que invade atribuciones exclusivas del gobierno federal en materia migratoria y penaliza la permanencia de ciertos inmigrantes en el estado.

La acción legal fue impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Tennessee y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, quienes solicitan bloquear la entrada en vigor de la norma prevista para el 1 de julio.

En riesgo inmigrantes con órdenes de deportación

De acuerdo con la demanda, la legislación estatal crea un nuevo delito para personas con órdenes de deportación definitivas que no hayan abandonado el territorio de Tennessee, lo que forma parte de un conjunto de leyes estatales recientes enfocadas en la migración.

Las organizaciones señalan que el control migratorio corresponde exclusivamente al gobierno federal, principio que ha sido reiterado por tribunales en distintas resoluciones en Estados Unidos.

La abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Hannah Steinberg, afirmó que la aplicación de la ley genera temor y afecta a familias y comunidades en todo el estado, al considerar que se trata de una invasión de competencias federales.

Casos de residentes de Memphis

Entre los casos incluidos en la demanda se encuentra el de un residente de Memphis de 35 años que llegó al país con visa en su infancia, obtuvo protección bajo el programa DACA y ha vivido décadas en la ciudad, donde teme ser detenido bajo la nueva legislación.

También figura una mujer de 58 años que arribó hace 25 años con visa de turista, recibió una orden de deportación tras solicitar asilo y actualmente reside en Memphis, donde mantiene vínculos familiares, laborales y médicos de larga data.

La abogada Zee Scout, de la ACLU de Tennessee, señaló que la norma podría afectar a personas con familias establecidas en el estado y acusó al gobierno local de exceder sus facultades legales.

Por su parte, el subdirector legal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Peter McGraw, indicó que la ley contradice precedentes judiciales que limitan la intervención de los estados en materia migratoria.

La demanda busca frenar la aplicación de la HB 1704 antes de su entrada en vigor.

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