Estrés crónico y colesterol alto: cómo impacta la salud cardiovascular

Entre las causas más frecuentes del colesterol alto se encuentran una alimentación poco saludable y la falta de actividad física, sin embargo, estos no son los únicos factores que pueden influir en la salud cardiovascular. El estrés prolongado también puede alterar distintos procesos del organismo y contribuir a cambios que favorecen el aumento del colesterol.

¿Qué es el colesterol?

El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del organismo y cumple funciones esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Participa en la producción de hormonas, contribuye a la formación de vitamina D y forma parte de la estructura de las membranas celulares.



Existen dos tipos principales de colesterol. El colesterol LDL, conocido como “malo”, puede acumularse en las paredes de las arterias cuando sus niveles son elevados, favoreciendo la formación de placas que dificultan el flujo sanguíneo y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, el colesterol HDL, considerado “bueno”, ayuda a retirar el exceso de colesterol LDL de la sangre y lo transporta al hígado para su eliminación.



De acuerdo con especialistas de Harvard Health Publishing, el estrés prolongado puede afectar la forma en que el organismo procesa las grasas. Cuando una persona enfrenta situaciones de tensión, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina para responder ante una posible amenaza.

Si esta reacción se mantiene durante semanas o meses, el exceso de cortisol puede alterar funciones metabólicas y favorecer procesos inflamatorios relacionados con la salud cardiovascular.

Aumento de cortisol LDL

Además, esta hormona puede contribuir al incremento del colesterol LDL y de los triglicéridos. A ello se suman cambios en los hábitos cotidianos que suelen acompañar al estrés, como la reducción de la actividad física, la falta de sueño y un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, tabaco o alcohol.

La combinación de estos factores puede elevar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Por ello, los especialistas consideran que controlar el estrés es tan importante como mantener una alimentación saludable y realizar ejercicio de manera regular.

Hábitos que ayudan a controlar el estrés y el colesterol

La Asociación Americana del Corazón recomienda una alimentación basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos ricos en fibra. También aconseja reducir el consumo de grasas saturadas y productos ultraprocesados.



Entre las estrategias que pueden contribuir a disminuir el estrés y mejorar el perfil lipídico se encuentran:

Realizar actividad física de forma regular, ya que ayuda a aumentar los niveles de colesterol HDL y reducir los de LDL.

Practicar técnicas de relajación como yoga, meditación o mindfulness.

Mantener vínculos sociales positivos y contar con una red de apoyo que favorezca el bienestar emocional.

Señales de que el estrés podría estar afectando al organismo

El estrés crónico no siempre se manifiesta mediante ansiedad o preocupación. En muchos casos también provoca síntomas físicos que pueden pasar desapercibidos.

La Asociación Americana del Corazón advierte que el estrés prolongado puede relacionarse con diversos factores de riesgo cardiovascular. Algunas señales que pueden indicar que está afectando la salud incluyen:

Cansancio persistente.

Problemas para dormir.

Dolores de cabeza frecuentes.

Aumento de peso sin cambios importantes en la alimentación.

Presión arterial elevada.

Palpitaciones o sensación de latidos acelerados.

Modificaciones recientes en los niveles de colesterol.

Si estos síntomas se presentan de manera recurrente, se recomienda acudir con un especialista para evaluar su origen y determinar si el estrés está influyendo en el organismo.

Cuándo acudir al médico por colesterol alto

Aunque el estrés puede contribuir al aumento del colesterol, no suele ser la única causa. Factores como la genética, el sedentarismo, la alimentación y algunas enfermedades también desempeñan un papel importante.

Los especialistas recomiendan buscar atención médica cuando un análisis detecta colesterol elevado por primera vez, existen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, se presenta hipertensión o diabetes, aparecen síntomas como dolor en el pecho o dificultad para respirar, o cuando el estrés afecta significativamente la calidad de vida.

El colesterol alto puede desarrollarse durante años sin generar síntomas evidentes. Por esta razón, además de mantener hábitos saludables, resulta importante cuidar la salud emocional e identificar las fuentes de estrés para reducir su impacto en el organismo y proteger la salud cardiovascular.

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