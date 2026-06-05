Wild Waves cerrará tras casi 50 años de historia; residentes lamentan el fin del parque en Washington

El parque temático y acuático Wild Waves, ubicado en Federal Way, Washington, se prepara para bajar el telón de manera definitiva al concluir la temporada 2026. La última jornada de operaciones está programada para el 1 de noviembre, una noticia que continúa generando reacciones entre visitantes y residentes que consideran al recinto un símbolo de la región.



La empresa operadora Premier Parks confirmó el cierre debido a las dificultades financieras que enfrenta el complejo desde la reapertura posterior a la pandemia de COVID-19. Según la compañía, el incremento en los costos operativos ha provocado pérdidas millonarias que hicieron inviable mantener las actividades del parque.



“Agradecemos a nuestros visitantes, miembros del equipo y a la comunidad de Federal Way por apoyar a Wild Waves y crear tantas emociones y grandes recuerdos con familiares y amigos”, señaló Kieran Burke, presidente y propietario de Premier Parks.

¿Por qué cierra Wild Waves?

El directivo añadió que el aumento de los gastos desde la reapertura obligó a tomar la decisión de cesar operaciones al final de la temporada 2026.



Fundado en 1977, Wild Waves se consolidó como uno de los principales destinos de entretenimiento familiar en el noroeste del Pacífico. A lo largo de casi cinco décadas recibió a millones de visitantes gracias a su combinación de atracciones mecánicas, juegos acuáticos y montañas rusas, entre ellas Timberhawk: Ride of Prey, considerada una de sus atracciones más emblemáticas.



A medida que se acerca la fecha del cierre, numerosos seguidores del parque han expresado su deseo de que aparezca un comprador que permita mantenerlo en funcionamiento. En publicaciones recientes compartidas en redes sociales, varios usuarios manifestaron su rechazo al fin del complejo y recordaron las experiencias vividas en sus instalaciones durante años.

¿Qué proyecto sustituirá a Wild Waves?

Las muestras de nostalgia también han aumentado tras conocerse los planes para el terreno donde actualmente opera Wild Waves. De acuerdo con información difundida por medios locales, ya fue presentada ante el ayuntamiento de Federal Way una propuesta para construir un almacén de aproximadamente 305,118 pies cuadrados en el lugar.



Jeff Stock, propietario del terreno y antiguo operador del parque, explicó que evaluó diferentes alternativas para el sitio después de concluir que la continuidad de Wild Waves ya no era financieramente viable. Entre las opciones analizadas figuraron un hotel y un centro de convenciones antes de optar por el proyecto logístico.



Stock indicó que busca desarrollar una iniciativa que beneficie a la ciudad mediante la llegada de un inquilino capaz de generar empleo. El propietario conservará la titularidad del terreno, mientras que la empresa Panattoni será la encargada del desarrollo del proyecto. Hasta ahora no se han dado a conocer los posibles ocupantes del futuro almacén.



La posibilidad de sustituir el parque por una instalación industrial también ha provocado críticas entre algunos aficionados, quienes consideran que Wild Waves representa una parte importante de la identidad recreativa del estado de Washington.



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