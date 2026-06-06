“Elle World” llega a NY por los 25 años de “Legally Blonde”

El color rosa volverá a adueñarse de Nueva York por un día. La ciudad será escenario de “Elle World”, una experiencia inmersiva creada para celebrar los 25 años de “Legally Blonde” y anticipar el estreno de “Elle”, la serie que explorará la adolescencia de su emblemática protagonista.

Esto ocurrirá el próximo 20 de junio en el Hall des Lumières, cuando el lugar cambiará por completo su apariencia.

La experiencia estará disponible únicamente durante una jornada y permitirá a los asistentes recorrer diferentes actividades inspiradas en la franquicia. Las reservas podrán realizarse desde el 10 de junio a las 8 a.m. ET a través del sitio ElleWorldNYC.com, bajo una modalidad de cupos por orden de llegada.

Entre las propuestas habrá espectáculos de improvisación en vivo, un “showcase” drag inspirado en el famoso “Bend & Snap”, concursos de trivia relacionados con “Legally Blonde” y espacios interactivos personalizados.

También se instalará un estudio fotográfico con estética de anuario escolar y la jornada incluirá productos exclusivos, sorteos y apariciones especiales de invitados.

La propia Reese Witherspoon celebró la iniciativa y recordó el impacto que el personaje ha tenido en su vida.

“Elle Woods cambió mi vida para siempre, y siempre la llevo conmigo. A lo largo de los años me ha inspirado la forma en que las personas se han conectado con su ambición, optimismo y determinación para desafiar las expectativas. Estoy muy emocionada de que los fans se sumerjan en ‘Elle World’ y de compartir su historia con una nueva generación”, afirmó la actriz.

La nueva serie mostrará a una Elle adolescente

Mientras los fanáticos esperan la apertura de “Elle World”, la franquicia también prepara su regreso a la pantalla. La serie “Elle” llegará en exclusiva a Prime Video el 1 de julio de 2026.

La producción se sitúa en 1995 y seguirá a Elle Woods durante sus años de secundaria. La historia abordará las experiencias que contribuyeron a formar a la joven segura de sí misma que años después conquistaría Harvard y al público de todo el mundo.

Lexi Minetree encabeza el elenco como la nueva Elle Woods. La acompañan June Diane Raphael en el papel de Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como Wyatt, su padre. El reparto también incluye a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz, entre otros.

Los dos primeros episodios fueron dirigidos por Jason Moore, reconocido por trabajos como “Avenue Q”, “Shrek el musical” y la primera película de “Pitch Perfect”.

Desde su estreno en 2001, “Legally Blonde” se convirtió en un ícono de la comedia. La película dio origen a una secuela, inspiró una exitosa adaptación teatral en Broadway protagonizada por Laura Bell Bundy y Christian Borle, y continúa conquistando nuevas generaciones que encuentran en Elle Woods un símbolo de confianza, perseverancia y autenticidad.

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