Antonelli ligó su quinto triunfo consecutivo en la Fórmula 1 tras ganar el GP de Mónaco

El joven prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) afianzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno tras imponerse este domingo en un caótico y emocionante Gran Premio de Mónaco.

La mítica cita en las calles del principado, sexta prueba del campeonato, estuvo marcada por los golpes de escena en el tramo final, accidentes y una bandera roja que puso a prueba los nervios de toda la parrilla.

A sus 19 años, Antonelli sumó la quinta victoria de su trayectoria en la categoría reina y la quinta de forma consecutiva en lo que va de esta temporada. El de Mercedes demostró una madurez asombrosa para domar un circuito urbano de Montecarlo que se convirtió en un auténtico campo de batalla en los giros finales.

La carrera requirió la intervención de dos coches de seguridad y una interrupción con bandera roja debido a los incidentes en la pista. Tras una resalida desde la parrilla a falta de tan solo ocho vueltas para el final, Antonelli contuvo la presión para subir a lo más alto del podio, acompañado por el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) en la segunda posición y el francés Isack Hadjar (Red Bull) en el tercer peldaño.

Con este resultado, Antonelli da un golpe de autoridad sobre la mesa del campeonato antes de que el gran circo de la Fórmula Uno empaque sus maletas para la próxima cita del calendario, que será el GP de Cataluña.

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