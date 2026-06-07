Máxima seguridad en Madison Square Garden por asistencia de Trump al tercer juego de las Finales de los Knicks

El Madison Square Garden anunció que intensificará la seguridad, implementando medidas de control parecidas a las de la TSA, además de una estricta política de prohibición de bolsos, ante la asistencia del presidente Donald Trump al tercer partido de las Finales de la NBA el lunes.

En una publicación conjunta con el logo de los Knicks, el MSG y el Servicio Secreto dieron a conocer que no habrá consigna para artículos prohibidos y pidieron a los fanáticos que limiten al mínimo sus pertenencias personales.

Para tener tiempo adicional para el control y el acceso, se recomienda encarecidamente a los aficionados que lleguen al Garden por lo menos con dos horas de antelación del inicio del partido a las 8:30 de la noche del lunes.

El mandatario republicano, aficionado de los Knicks, declaró que fue invitado a un partido de playoffs por el dueño del equipo, James Dolan, quien ha hecho donaciones a las campañas políticas de Trump.

Asimismo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, estará presente en el partido, pero no se confirmó si se reunirá con el presidente en su visita a la Gran Manzana.

“Estaré en una sección muy diferente del estadio”, señaló Mamdani el jueves, “y creo que esperamos dar la bienvenida a cualquier neoyorquino que esté emocionado por la oportunidad que tienen los Knicks de ganar el campeonato”.

Por su parte, el representante demócrata por Nueva York, Hakeem Jeffries, no aprobó la presencia de Truumo en un partido de los Knicks y solicitó el viernes al mandatario republicano que se mantuviera alejado.

“¿Por qué Donald Trump siempre tiene que arruinar algo bueno?”, manifestó a CNN el fanático de los Knicks de toda la vida. “Es decir, literalmente, los Knicks no han estado en las finales de la NBA en 27 años. La ciudad está tratando de celebrar esto. Hemos apoyado a este equipo, y este tipo tiene que meterse“.

Por otro lado, los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) explicaron que coordinarán con el Servicio Secreto para determinar la mejor estrategia para proteger al primer ejecutivo en medio de su visita al estadio, informó Daily News.

Una visita presidencial a la ciudad, por lo general, conlleva problemas en el tránsito vehicular y seguridad, informaron los funcionarios municipales. La presencia del mandatario en medio de un evento deportivo importante representará un infierno en cuanto a tráfico y seguridad, de acuerdo con una fuente municipal.

Hasta el momento, no se sabe con certeza si se organizará una fiesta para ver el partido fuera del Madison Square Garden en el encuentro del lunes. Estas fiestas en el Garden suelen anunciarse dentro de las próximas horas.

La lista de artículos prohibidos dentro del estadio de baloncesto de Midtown, ofrecida por el Servicio Secreto, incluye:

• Armas de cualquier tipo

• Municiones

• Aerosoles

• Drones

• Explosivos

• Punteros láser

• Palos para selfies

• Dispositivos de movilidad motorizados recreativos

• Bicicletas

• Globos

• Animales que no sean de servicio o guía

• Recipientes de vidrio, térmicos o metálicos, entre otros.

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