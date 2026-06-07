¿Desayuno completo o riesgo para el hígado? El impacto del desayuno americano en tu azúcar en sangre

Un desayuno americano o un bufé de hotel es muy apetecible por la variedad de alimentos, sabores y texturas. Sin embargo, es precisamente en esa variedad y en la convergencia molecular donde radica el problema: esta combinación es lo que hace que se dispare la insulina en sangre y contribuye al hígado graso.

El especialista en alimentación molecular y doctor en bioquímica, Benjamín Ramírez, explica que el problema va más allá de las porciones moderadas, sino que es más complejo: “Es la presencia de moléculas distintas de un mismo grupo molecular, entonces ahí entendemos que vamos a tener un disparo de insulina”.

Mientras que un estudio publicado por PubMed revela que los desayunos altos en carbohidratos rápidamente disponibles, como los presentes en el desayuno americano, aumentan los niveles de azúcar en sangre y el riesgo de diabetes tipo 2.

Los alimentos que disparan la insulina en el desayuno

Combinar alimentos de un mismo grupo molecular aumenta los niveles de insulina por más tiempo, explica el experto. Crédito: Shutterstock

Un desayuno americano o de hotel con jugo de naranja, bebidas lácteas, croasanes, fruta, huevos revueltos, tocino, pan tostado y mermelada es un cóctel que dispara la insulina en varios niveles.

La combinación de alimentos hace que la insulina se dispare en varios niveles, uno por cada alimento. Por ejemplo: uno por el jugo de naranja, otro por la papaya y otro por la bebida láctea. Además, se suma si también se consumió el croasán, el pan o la arepa.

A diferencia del desayuno de arepa con mantequilla, queso y café o té —que tiene un alimento de cada grupo, creando un alimento completo y saludable—, después de comer un desayuno americano seguramente la persona va a tener una cantidad de insulina muy alta en sangre por mucho tiempo, agrega Ramírez.

Por su parte, el estudio publicado por PubMed concluyó que sustituir de manera parcial los carbohidratos de rápida disponibilidad por alimentos integrales, fibras de cereales, proteínas y ácidos grasos insaturados (AGI) en el desayuno puede reducir la glucemia y la insulinemia.

¿Se puede comer solo frutas en la mañana?

Según los preceptos de la convergencia molecular, la clave para evitar los picos de azúcar en sangre es, justamente, evitar dicha convergencia que se da mezclando diferentes frutas. El especialista lo detalla de la siguiente manera:

Si queremos comer fruta como carbohidrato en el desayuno —sea papaya, sea naranja o sea cualquier otra—, se va a tener solo un pico de insulina controlado. Mientras que si desayunamos un plato con una mezcla de frutas, este representa una carga combinada de carbohidratos que va a disparar los niveles de insulina por más tiempo.

“Para nuestro cuerpo es mucho más fácil trabajar con una sola molécula, trabajar con menos insulina, y muy probablemente nuestro hígado no va a activar ese mecanismo que se llama lipogénesis de novo (producción de grasa nueva). Eso es lo que logramos evitar: la convergencia molecular”, explica.

El impacto en personas sin vesícula biliar y la microbiota

Advierte que cuando una persona que no tiene vesícula consume este tipo de desayunos, el proceso digestivo cambia drásticamente:

Se presenta una concentración que no es normal de jugos biliares. “Precisamente porque ya no hay un órgano que los expulse de forma pulsátil de manera fisiológica, esto va a salir, de una forma no controlada; no va a tener una sincronía con las actividades gastrodigestivas normales de la persona”.

Esto trae como consecuencia una alteración en la microbiota, en su composición; es decir, las bacterias van a cambiar. Va a haber un proceso de estrés oxidativo y se produce la inflamación.

Ramírez recomienda un desayuno con un alimento de cada grupo, evitando más de dos carbohidratos para evitar los picos de insulina. Mientras que los investigadores citados por PubMed proponen para el desayuno consumir alimentos ricos en cereales integrales y fibra, limitando los carbohidratos de rápida absorción.

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