EE.UU. denegó visa al presidente de la Asociación de Turismo del Caribe

La administración Trump rechazó la solicitud de renovación de visado de Gregor Nassief, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), que coincide con las restricciones de viaje parciales que EE.UU. mantiene vigentes desde enero para los ciudadanos de Dominica y Antigua y Barbuda, extendidas a Granada en abril.

Nassief, nacido en Dominica, y quien dirige la firma GEMS Holdings Limited, vinculó la respuesta diplomática con las normativas migratorias aplicadas por el gobierno federal ante los cuestionamientos hacia el Programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) empleado en la región caribeña.

“Nos rechazaron, nos denegaron el visado. El señor fue muy claro. Nos hizo algunas preguntas y luego dijo: ‘Bueno, ya saben, hay una prohibición sobre Dominica, así que no podemos expedir un visado'”, declaró el presidente de CHTA a EFE.

Situación del visado de Nassief

La vigencia del visado de Nassief concluye en agosto, mientras que el de su esposa, de origen venezolano, expira en dos semanas. El hotelero justificó su requerimiento por motivos comerciales y familiares directos, a causa de la apertura de oficinas de su compañía tecnológica en territorio estadounidense y la residencia de un familiar de 87 años en Florida.

“Desde el punto de vista de Estados Unidos, es difícil de contemplar y comprender, porque obviamente todos los viajes desde el Caribe, las inversiones del Caribe, las matrículas, los servicios médicos, las vacaciones y los negocios reportan beneficios a la economía estadounidense”, apuntó Nassief.

Entretanto, las autoridades de Roseau y St. John’s están conversando con el gobierno estadounidense ante la suspensión de visados de inmigrante y no inmigrante. Nassief, cuyo mandato en la CHTA finaliza este año, calificó la situación actual como una medida que afecta a los ciudadanos por diferencias gubernamentales.

Sigue leyendo:

– Juez ordena a Trump permitir peticiones de asilo y permisos de trabajo

– FinCEN aumenta vigilancia a empresas que contraten a indocumentados: nueva regla del gobierno de Trump

– ACLU impugna ley HB 1704 de Tennessee por criminalizar permanencia de inmigrantes con orden de deportación