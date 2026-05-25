Khloé Kardashian se arrepiente de haber mutilado a sus gatos: “Me siento realmente terrible”

La empresaria y modelo Khloé Kardashian reveló que sometió a sus gatos a una cirugía innecesaria y confesó que se arrepiente por eso.

La dueña de Good American tiene dos gatos llamados Grey Kitty y Baby Kitty. Durante su podcast “Khloé In Wonder Land”, Khloé explicó que recibió un mal consejo cuando le recomendaron que debía quitarle las garras de sus gatos en una cirugía.

“Fui mal aconsejada sobre este procedimiento. Nunca había tenido gatos antes. Ni siquiera sabía que eso existía. Me siento realmente terrible por haber tomado esa dirección”, dijo.

Khloé Kardashian aseguró que sus gatos se volvieron “miserables” y desarrollaron dificultades para defenderse. Por esta razón, sus mascotas son cuidadas de una manera muy intensa para evitar que escapen de casa.

“Mis gatos llevan AirTags; no se les permite ni siquiera acercarse a la puerta. Tengo mucho miedo de que se escapen, porque no tienen forma de defenderse. Perdieron sus herramientas de protección, así que me pone triste”, continuó.

Además, reveló que ambas felinas comenzaron a manifestar graves problemas de comportamiento y estrés crónico, llegando a orinar frecuentemente sobre las camas.

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) destaca la importancia de las garras en los gatos, las cuales, al rascarlas, sirven como marcador territorial, autodefensa y proporcionan un compromiso muscular saludable. Los expertos veterinarios recomiendan no realizar esta cirugía a menos que “sea médicamente necesario”.

Esta cirugía, por razones no médicas, es una práctica prohibida en varios estados de Estados Unidos como California, Nueva York, Maryland, Virginia, Massachusetts, Rhode Island y el Distrito de Columbia; además de ciudades como Austin, Denver, Madison, St. Louis, Pittsburgh y Allentown.

Aunque Khloé Kardashian reconoce que la cirugía causó daño a sus gatos y que accedió a hacerla por total ignorancia sobre el tema, ha causado indignación en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Khloé Kardashian es criticada por su trato con los animales. Durante la Navidad de 2025, Khloé Kardashian y Kim Kardashian regalaron a sus hijos cachorros como regalos de Navidad.

La fundadora de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), Ingrid Newkirk, criticó el regalo de las Kardashian a sus hijos asegurando que “los cachorros no son peluches”.

“Es una verdadera lástima que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los cachorros de refugios y, en cambio, esté siendo criticada con razón en las redes sociales por eso”, continuó Newkirk en su mensaje.

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