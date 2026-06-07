Scott Pelley agradece a los fans tras su salida de “60 Minutes”

Hace unos días, Scott Palley fue despedido de CBS y del proyecto al que dedicó años, “60 Minutes”. Ahora, el corresponsal y autor estadounidense ha agradecido a sus fanáticos por el apoyo que le han brindado recientemente.

Palley compartió una foto en Instagram en la que escribió: “A todos los que han sido tan amables, son el viento que me impulsa. Les estoy profundamente agradecido”. Aunque no ha dado muchos detalles, sí está planeando nuevos proyectos, sí asegura que el apoyo recibido ha sido un impulso.

Hay que recordar que Palley fue despedido tras haber arremetido contra Nick Bilton, quien hace poco fue nombrado por CBS como el nuevo productor ejecutivo de “60 Minutes”. Esto ha llamado la atención de muchos seguidores del programa y de otros que también relacionan lo ocurrido con todos los cambios que ocurren tras los traspasos de cadenas a otros conglomerados de medios.

Aunque esto está relacionado con noticias, puede ser que algunos en redes sociales estén relacionando estos grandes cambios en CBS con lo que le podría pasar a Warner Bros.. Hay que recordar que CBS hace poco pasó a formar parte de Paramount Skydance, misma empresa que está cerrando la compra de Warner.

Por otro lado, el nuevo productor de “60 Minutes” justificó esta decisión; compartieron una carta abierta en la escribió: “Pelley copó mi primera reunión con el personal para desacreditarme a mí, mis aptitudes y mis intenciones, con una falta de civismo y un desprecio notables”.

Palley también decidió responder a la carta en la que se anuncia su despido y en su respuesta explica qué lo hacía estar en contra de esta nueva reestructuración que está sucediendo en el programa, en la cadena e incluso en otros medios de comunicación: “Por mi parte, la nueva dirección me ha ordenado introducir falsedades y prejuicios en una historia políticamente delicada. Me han dicho que incluya afirmaciones sin verificar. Hasta la fecha, en todos los casos, he logrado ignorar estas instrucciones o rechazarlas. Recientemente, se ha invitado a políticos a elegir a los corresponsales para las entrevistas del programa. Darles a los políticos el control de las entrevistas de ’60 Minutes’ no es la manera correcta de hacer las cosas”.

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