EE.UU. ofrecerá servicio exprés para visas de turismo y negocios por $750 adicionales

El Departamento de Estado de Estados Unidos pondrá en marcha un programa piloto que permitirá a los solicitantes de visas de turismo y negocios acceder a un servicio acelerado de tramitación a cambio de un pago adicional de $750 dólares, informó Associated Press.

De acuerdo con la agencia, el nuevo servicio “premium” estará disponible entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año y permitirá a los solicitantes obtener una cita para la entrevista consular dentro de los 10 días posteriores al pago, en determinadas embajadas y consulados estadounidenses.

El costo del programa se sumará a la tarifa regular de $185 dólares que actualmente deben cancelar quienes solicitan este tipo de visas, elevando el desembolso total a $935 dólares.

La iniciativa será anunciada oficialmente esta semana mediante una notificación en el Registro Federal.

Documentos internos obtenidos por AP y un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato señalan que las sedes diplomáticas donde se ofrecerá el servicio serán anunciadas antes de la entrada en vigor del programa.

Aunque la medida busca acelerar el acceso a entrevistas consulares, el pago adicional no garantiza la aprobación de la visa. La evaluación de cada caso continuará dependiendo de los requisitos migratorios habituales y de la decisión final de los funcionarios consulares.

La creación de este servicio ocurre en un contexto de crecientes retrasos en la tramitación de visas alrededor del mundo. La agencia de noticias indicó que los tiempos de espera para obtener una entrevista pueden extenderse durante varios meses e incluso superar ese plazo para ciudadanos de países que no participan en el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos.

Los retrasos se han visto agravados por nuevas políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump. Entre ellas figuran mayores controles de antecedentes, la revisión de años de actividad en redes sociales y la exigencia de depósitos o fianzas de hasta $15,000 dólares para algunos solicitantes procedentes de determinados países, principalmente en África.

El programa piloto se mantendrá hasta finales de diciembre, aunque el Departamento de Estado podría extenderlo posteriormente dependiendo de la demanda y de los resultados obtenidos durante su implementación inicial.

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