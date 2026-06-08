Gobierno de Trump busca despojar de la ciudadanía a naturalizados señalados de mentir en sus trámites

La Administración de Donald Trump inició acciones judiciales para retirar la ciudadanía estadounidense a 17 inmigrantes naturalizados acusados de haber cometido fraude durante sus procesos migratorios, una medida que podría dejarlos nuevamente expuestos a la deportación si los tribunales fallan a favor del Gobierno.

El Departamento de Justicia informó este lunes que presentó demandas ante distintas cortes federales contra ciudadanos naturalizados señalados de ocultar información o mentir durante sus trámites de naturalización mientras enfrentaban o habían cometido delitos considerados graves.

Entre los casos incluidos figuran acusaciones relacionadas con abuso sexual de menores, narcotráfico y fraude bancario, según el comunicado oficial.

“Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche.

Los procedimientos afectan a ciudadanos naturalizados originarios de varios países, entre ellos Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.

La ofensiva judicial busca que los tribunales revoquen las naturalizaciones concedidas, al considerar que fueron obtenidas mediante declaraciones falsas o la omisión de información relevante durante los procesos migratorios.

Podrían perder la protección frente a la deportación

Si las demandas prosperan, las personas afectadas regresarían al estatus migratorio que tenían antes de convertirse en ciudadanos estadounidenses y perderían los derechos asociados a la ciudadanía, incluida la protección frente a una eventual expulsión del país.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la Administración seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para avanzar en este tipo de casos.

“La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, escribió en la red social X.

Mullin sostuvo además que su departamento no permanecerá “de brazos cruzados” frente a personas que, según dijo, han abusado del sistema migratorio estadounidense.

La iniciativa forma parte de la estrategia migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, caracterizada por un endurecimiento de las medidas de control migratorio y de los procedimientos de deportación.

Con infomación de EFE.

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