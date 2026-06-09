Colman Domingo saltó desde un helicóptero sobre el mar de Irlanda para la serie “Bear Grylls Is Running Wild”

El actor Colman Domingo hizo una acrobacia extrema por primera vez en el programa de telerrealidad de aventuras de Bear Grylls, “Bear Grylls is Running Wild”.

El nominado al Oscar saltó en paracaídas sobre el mar de Irlanda para el final de temporada de “Bear Grylls Is Running Wild”, que se emite el martes 9 de junio en FOX.

Se trata de la primera vez que el actor de “Michael” hace una acrobacia extrema de este tipo, por lo que estaba muy nervioso antes de saltar del helicóptero a más de 3,000 metros de altura.

Antes de saltar, Grylls y Domingo charlaron un poco mientras el presentador intentaba preparar al actor para la acrobacia.

“¿Has saltado alguna vez?”, pregunta Grylls, a lo que Domingo responde con una risa nerviosa: “No, no. Nunca he saltado antes”.

“¿Qué podría salir mal?. Mejor no pensemos en eso”, bromea Grylls. Cada vez que aumentaba la altura, Domingo sentía que los nervios iban aumentando. “Creo que ya estamos lo suficientemente alto”, dijo riendo de manera nerviosa.

Segundos antes de saltar, Colman Domingo se dio ánimos a sí mismo. “Me va a encantar”. Finalmente, Colman Domingo dio el salto al vacío y comenzó a disfrutar el paisaje imponente que le rodeaba. “Eso sí que es naturaleza salvaje”, dice mientras mira hacia el horizonte.

“Bear Grylls is Running Wild” es una exitosa serie en la que Bear Grylls, conocido por sus programas de aventura extrema en la naturaleza, guía a varias celebridades a través de una expedición de 48 horas en lugares extremos, como selva ártica, terrenos desérticos, glaciares y descensos de cañones. Otras estrellas que han participado en esta serie son a Matthew McConaughey, Tiffany Haddish, Machine Gun Kelly , Uma Thurman y Elizabeth Banks.

El último episodio de la temporada de “Bear Grylls Is Running Wild” se emitirá el martes 9 de junio a las 9 pm ET en FOX.

Colman Domingo ha tenido unos años ocupados. El actor tuvo una actuación destacada en la última temporada de “Euphoria”, la exitosa serie de HBO. Además, interpretó a Joe Jackson en la película “Michael”, basada en la vida de Michael Jackson. Además, ha recibido dos nominaciones al Oscar como Mejor Actor. Su primera nominación fue por su interpretación del activista de derechos civiles Bayard Rustin en la película biográfica Rustin en 2024 y la segunda en 2025 por su papel como el recluso John “Divine G” Whitfield en el drama Sing Sing.

También protagoniza la nueva película de Steven Spielberg, Disclosure Day, junto a Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth.

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