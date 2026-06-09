El Gremio de Directores de Arte critica a Martin Scorsese por su colaboración con la IA

El Gremio de Directores de Arte emitió una contundente crítica al director de cine Martin Scorsese por su asociación con una empresa de inteligencia artificial y la implementación de esta tecnología en sus futuras películas.

Martin Scorsese reveló que se asoció con la empresa emergente de inteligencia artificial Black Forest Labs. Además, el director aseguró que implementará la inteligencia artificial para la creación de los guiones gráficos de sus próximas películas con el objetivo de optimizar el proceso.

Sin embargo, esto no fue del agrado del Gremio de Directores de Arte, el cual expresó en un comunicado que Scorsese está “dejando de lado a los artistas humanos que, a lo largo de su carrera, le han ayudado a crear sus obras más memorables”.

“(Scorsese) Afirma que la solución es usar este programa de IA generativa para realizar las tareas que, por derecho, corresponden a los artistas y diseñadores del Sindicato de Directores de Arte Local 800, artistas y diseñadores humanos que han colaborado con éxito con directores para visualizar sus películas durante décadas”, dijo.

De acuerdo con el gremio, la promoción de Scorsese “ignora la contribución” de cientos de artistas.

El pasado 2 de junio, Martin Scorsese anunció su asociación con Black Forest Labs y señaló que usará inteligencia artificial para compartir sus ideas de una manera más clara con su equipo para la creación de los guiones gráficos de sus películas.

“Utilicé 3D en ‘Hugo’ y tecnología de rejuvenecimiento para ‘El irlandés’. Ahora, con esta herramienta, puedo compartir lo que visualizo de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo (el diseñador de producción, el diseñador de arte y el director de fotografía) para que puedan desarrollarlo y enriquecer la inteligencia cinematográfica”, dijo Scorsese.

Otro que se opuso a las declaraciones de Scorsese fue el director Kane Parsons, responsable del éxito de taquilla “Backrooms”. Parsons aseguró que si pudiese, eliminaría la IA generativa para siempre.

“Si pudiera chasquear los dedos y hacer desaparecer la IA generativa para siempre, probablemente lo haría. Creativamente, no disfruto en absoluto usando esas herramientas. Para mí, eso anula por completo su propósito”.

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